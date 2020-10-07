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  • "Фармак" вошел в 100 крупнейших частных компаний Украины согласно рейтингу Forbes
07 октября 2020, среда, 13:18 61
Экономика 2020-10-07T14:00:03+03:00
Українські Новини
"Фармак" вошел в 100 крупнейших частных компаний Украины согласно рейтингу Forbes

"Фармак" вошел в 100 крупнейших частных компаний Украины согласно рейтингу Forbes

Александр Дмитриенко
Фармак, Forbes Украина, Владимир Костюк, рейтинг компаний

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) вошла в рейтинг "100 крупнейших частных компаний Украины",  опубликованный журналом "Forbes Украина", став единственным отечественным фармпроизводителем, попавшим в этот список.

Об этом говорится в сообщении компании.

В сообщении отмечается, что  "Фармак" является лидером фармацевтического рынка с долей 5,9%.

"Лекарственные средства, которые производятся на предприятии, присутствуют во всех четырнадцати терапевтических группах. Среди основных направлений – противопростудные, эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические портфели. Ежегодно "Фармак" выводит на рынок около 20 новых лекарств, и это сложнокомпонентные, современные препараты, которые необходимы миллионам жителей, как в нашей стране, так и за ее пределами. В настоящий момент в разработке – около ста лекарственных средств", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на предприятии работает более 2700 человек.

""Фармак" продает 40 зарегистрированных препаратов в 13 европейских странах. Это рекорд для украинской фармацевтики. С началом пандемии резко вырос спрос на лекарственные средства для комплексной терапии пациентов с COVID-19. Это сделало некоторые лекарства фирмы чрезвычайно востребованными. И хотя не все они зарегистрированы в странах ЕС, в ситуации аномального спроса компания получила разрешение на ввоз не только в Великобританию, Швецию, Францию, Германию и Польшу, но и в Австралию, Новую Зеландию, Мексику и Сингапур. Кроме того, предприятие обеспечило рекордные отгрузки сложных инъекционных препаратов в Израиль. Такие условия для нас стали возможными благодаря тому, что система качества "Фармак" отвечает стандартам ЕС, а производство сертифицировано европейскими инспекциями", – отметил в интервью изданию "Forbes Украина" исполнительный директор "Фармак" Владимир Костюк.

Как сообщали Українськi Новини, 2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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