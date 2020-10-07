ОПЗЖ догоняет Слугу народа - разница в рейтингах сократилась до 3,9 процентных пункта

В сентябре электоральный рейтинг партии "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду снизился на 0,8 процентных пункта до 25,9% по сравнению с августом, а "Оппозиционной платформы - За життя" – вырос на 0,7 п. п. до 22%. Таким образом, разница между двумя лидирующими партиями сократилась до 3,9 процентных пункта.

Об этом свидетельствуют результаты опроса центра "Социальный мониторинг", представленного на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

По данным опроса рейтинг "Европейской солидарности" составляет 14,2%, а "Всеукраинского объединения "Батьківщина" – до 9,5%.

Остальные партии не преодолевают необходимый для прохождения в парламент барьер в 5%.

В то же время 4,3% готовы поддержать партию "Сила и честь", 4,1% - Радикальную партию Ляшка.

За партию "Голос", фракция которой присутствует в нынешнем созыве Рады, готовы проголосовать 1,6%.

В ходе полевого этапа исследования 20-29 сентября было опрошено 3 014 человек методом личного интервью по месту проживания респондента, стандартная погрешность выборки составляет 1,1-1,9%.

На парламентских выборах в июле 2019 "Слуга народа" получила 43,2%, ОПЗЖ – 13%, "Батьківщина" - 8,2%, "Евросолидарность" - 8,1%, "Голос" - 5,9%.

Согласно опросу центра "Социальный мониторинг" президенту Зеленскому уже не доверяют уже больше 56% украинцев.

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