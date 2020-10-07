В Киеве мужчина спускался с балкона на связанных простынях и упал. Он погиб на месте

Вслед за информацией о том, что в Киевской области разбился мотодельтаплан с двумя пилотами, стало известно, что в Киеве мужчина спускался с 5-го этажа по связанным простыням и разбился. Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

В ночь с 6 на 7 октября в Голосеевском районе столицы мужчина зашел к своему знакомому в гости, где они начали употреблять алкогольные напитки. Позже мужчина, который был в гостях, решил, что ему надо уходить, но хозяин был против и закрыл дверь в квартире.

Гость решил связать простыни и спускаться с балкона по ним. В результате он упал с высоты 5-го этажа и ударился головой о камень.

Травма оказалась несовместима с жизнью, спасти его не удалось. Мужчина погиб на месте.

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