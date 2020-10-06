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06 октября 2020, вторник, 21:46 3513
Происшествия 2020-10-06T23:00:02+03:00
Українські Новини
В Киеве 14-летний школьник лег под поезд. Он погиб на месте

В Киеве 14-летний школьник лег под поезд. Он погиб на месте

Александр Савич
Киев, Самоубийство, Электричка, Школьник, Подросток
В Киеве подросток лег под поезд. Фото: bigkiev.com.ua
В Киеве подросток лег под поезд. Фото: bigkiev.com.ua

Вслед за гибелью "зацепера" в киевском метрополитене, стало известно, что сегодня, 6 октября, в Киеве 14-летний школьник лег под поезд, в результате чего он погиб на месте. Об этом сообщает полиция Киева на своей странице в Facebook.

Около 13:50 6 октября в дежурную часть Соломенского управления полиции поступила информация о том, что на путях неподалеку от станции "Политехнический институт" поезд наехал на мальчика.

Сообщается, что по предварительной информации, мальчик решил покончить жизнь самоубийством и лег на рельсы перед поездом, который приближался. От полученных травм школьник умер на месте происшествия.

"Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции пообщались с машинистом электропоезда и его помощником. По предварительной информации, 14-летний школьник дождался, пока поезд приблизится и в последний момент лег на рельсы.

Машинист поезда объяснил, что подавал звуковые сигналы и сбросил скорость, однако парень не отреагировал", – сообщают в полиции.

Полицейские опрашивают знакомых мальчика, с которыми он учился и общался в последнее время.

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