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06 октября 2020, вторник, 17:56 852
Судебная власть 2020-10-06T18:09:40+03:00
Українські Новини
Дело о 890 га в Буче: община отстояла в апелляции право на землю, людей выселять с участков не будут

Дело о 890 га в Буче: община отстояла в апелляции право на землю, людей выселять с участков не будут

Ирина Дорофейчук
Буча, Земучастки, Киевский Апелляционный суд, Тарас Шаправский, Бучанский горсовет
Тарас Шаправский и Максим Беляков в Киевском апелляционном суде. Фото: Facebook
Тарас Шаправский и Максим Беляков в Киевском апелляционном суде. Фото: Facebook

Община Бучи (Киевская область) отстояла законность распоряжения землями города в рамках так называемого "дела о 890 га". Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию прокуратуры Киевской области в интересах государства в лице Кабинета Министров Украины по иску к Бучанскому городскому совету и ряду физических лиц, которым добивался изъятия этой земли у горожан, а также ряда общественных учреждений.

О решении суда сообщил первый заместитель городского головы Бучи Тарас Шаправский на своей странице в социальной сети Facebook .

"Важная победа в апелляции по делу 890 га! Только что завершилось судебное заседание Киевского апелляционного суда по иску прокуратуры Киевской области в интересах государства в лице Кабмина к Бучанскому городскому совету, физическим лицам по делу так называемых 890 га земель лесного фонда, в котором я с коллегой Максимом Беляковым осуществляли представительство интересов Бучанской общины", - написал Шаправский.

Он напомнил, что решением Ирпенского городского суда от 17.10.2014 года, почти весь город Буча в его исторических границах на площади 890 га был признан лесом первой категории, владельцем которого является государство, а не община Бучи и ее жители.

Ранее мэр Анатолий Федорук сообщал, что на этой территории проживает более 20 тыс. жителей, находится 6 тыс. частных и более 120 многоквартирных домов, школы, садики, медицинские учреждения, дороги. Прокуратура подавала десятки исков к жителям города Буча об истребовании принадлежащих им на праве собственности земельных участков в пользу государства.

"Шесть лет судебных баталий и в апреле 2020 Ирпенский городской суд (судья Карабаза Н.Ф.) вынес решение об отмене позорного "решения Микулина", принял новое, которым в удовлетворении иска прокуратуры отказал. Сегодня в апелляционной инстанции мы отстояли эту позицию и тысячи физических и юридических лиц могут вздохнуть с облегчением: их земельным участкам и имуществу ничего не угрожает!" - добавил Шаправский.

Напомним, в 2016 году по делу "о 890 га" Генеральная прокуратура проводила обыски по месту проживания Анатолия Федорука и в Бучанском городском совете, суд арестовывал участки общей площадью 890 га и отстранял городского голову от должности.

В своих показаниях, опубликованных в ноябре 2017 года, экс-заместитель начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрий Сус рассказал, как глава департамента Владимир Гуцуляк по указанию генпрокурора Юрия Луценко требовал у него возбудить и расследовать уголовное дело против Федорука по факту "разворовывания" 890 га леса в Буче несмотря на отсутствие каких-либо реальных доказательств и беспочвенность обвинений.

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