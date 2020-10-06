Эксперты объяснили, почему в ТРЦ Киева так много пустующих торговых площадей

Консалтинговая компания "Украинская торговая гильдия (UTG, Киев) заявляет, что увеличение вакантности торгово-развлекательных центров в Киеве связано с открытием новых объектов, а не с оттоком арендаторов.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Согласно данным аналитиков компании UTG вакантность в ТРЦ Киева составила 14,1%. Динамка демонстрирует, что в Киеве увеличение показателя вакантности в первую очередь связано с открытием новых ТРЦ, а не с отказом арендаторов. В частности, большой скачок с 7,4% до 12,8% наблюдался в 2019 году в связи с открытием "Караван Outlet" и Blockbuster Mall. В 2020 году этот показатель увеличился на 1,3% в связи с открытием Retroville", - сказано в нем.

В компании отмечают, что такая тенденция свидетельствует о приближении первичного насыщения рынка.

По состоянию на текущий момент на 1 000 жителей в столице приходится 619,9 кв. м торговых площадей.

Также сообщается, что среднесуточная посещаемость торговых центров в 2020 году из-за карантинных ограничений снизилась.

В частности, в окружных ТЦ посещаемость упала с 992 человек на 1 000 кв. м в 2019 году до 694 человек на 1 000 кв. м в 2020 году.

В региональных центрах снижение составила 45 человек - до 424 человек на 1 000 кв. м.

Как сообщали Українськi Новини, на время карантина торговые центры в Киеве закрывались. Украинский совет торговых центров (УСТЦ) заявил, что власти столицы планируют разрешить открыть торговые центры 27 мая.

Ко Дню Киева открылся крупнейший торгово-развлекательный центр (ТРЦ) столицы Retroville.

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