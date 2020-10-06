"Укрэнерго" получит убыток в 26,5 млрд гривен в 2020-2023 годах, - Минфин

Министерство финансов прогнозирует чистый убыток национальной энергетической компании "Укрэнерго" в размере 26,528 млрд гривен в 2020-2023 годах.

Об этом свидетельствует отчет Минфина о фискальных рисках, передают Українські Новини.

"Независимо от рассмотренных в модели сценариев, в условиях действующих на рынке электроэнергии тарифов, которые не в полном объеме покрывают расходы, связанные с выполнением "Укрэнерго" специальных обязанностей, ожидается убыточная деятельность компании в 2020 году. В течение 2021-2023 годов по условиям базового и стрессового сценариев результатом деятельности "Укрэнерго" также будут убытки", - говорится в нем.

Согласно отчету, по базовому сценарию, в 2020 году "Укрэнерго" получит чистый убыток в 15,103 млрд гривен, в 2021 году - в 3,564 млрд гривен, в 2022 году - в 4,667 млрд гривен и в 2023 году - в 3,194 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Минэнерго заявляет, что увеличение тарифа "Укрэнерго" не повлияет на цену электроэнергии для населения.

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