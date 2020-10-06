Мэра Умани госпитализировали с пневмонией и подозрением на COVID-19

Мэр Умани (Черкасская область) Александр Цебрий госпитализирован с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус, который в Украине выявили у 234 584 человек.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С обеда (5 октября) мне стало плохо, я почувствовал слабость, измерил температуру - она ​​была 38,5, я перестал чувствовать вкус. Проконсультировавшись с врачом, я сделал КТ, которое показало двустороннюю пневмонию. Я вызвал скорую помощь, меня обследовали, послушали легкие и сказали, что у меня действительно есть воспаление легких, настояли на госпитализации", - сказал он.

Цебрий находится в инфекционном отделении городской больницы.

Ему уже сделали тест на COVID-19, результаты ожидаются во вторник.

Как сообщали Українськi Новини, МОЗ намерен инициировать введение дополнительных ограничений в стране в случае превышения 60% заполненности коек в больницах больными COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что карантин в Украине длится 209 дней: какие ограничения действуют.

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