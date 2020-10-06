подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
06 октября 2020, вторник, 10:30 224
Медицина 2020-10-06T11:15:01+03:00
Українські Новини
Мэра Умани госпитализировали с пневмонией и подозрением на COVID-19

Мэра Умани госпитализировали с пневмонией и подозрением на COVID-19

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, заражение коронавирусом, Александр Цебрий, Мэр Умани
Александр Цебрий. Фото:
Александр Цебрий. Фото: "Страна"

Мэр Умани (Черкасская область) Александр Цебрий госпитализирован с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус, который в Украине выявили у 234 584 человек.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С обеда (5 октября) мне стало плохо, я почувствовал слабость, измерил температуру - она ​​была 38,5, я перестал чувствовать вкус. Проконсультировавшись с врачом, я сделал КТ, которое показало двустороннюю пневмонию. Я вызвал скорую помощь, меня обследовали, послушали легкие и сказали, что у меня действительно есть воспаление легких, настояли на госпитализации", - сказал он.

Цебрий находится в инфекционном отделении городской больницы.

Ему уже сделали тест на COVID-19, результаты ожидаются во вторник.

Как сообщали Українськi Новини, МОЗ намерен инициировать введение дополнительных ограничений в стране в случае превышения 60% заполненности коек в больницах больными COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что карантин в Украине длится 209 дней: какие ограничения действуют.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине заражение коронавирусом Александр Цебрий Мэр Умани

Массовый приезд хасидов. Мэр Умани ждет Зеленского...
Количество летальных случаев от коронавируса вырос...
Карантин в Украине длится 209 дней: какие ограниче...
"Шахтер" уходит на самоизоляцию. У Пятова и Степан...
Количество летальных случаев от коронавируса выросло почти в три раза за сутки
Сегодня состоится 22-й саммит "Украина – ЕС"
Новости
Самолет, упавший на Киевщине, был самодельным, — полиция 11:06
Рожкова объяснила получение выговора от Совета НБУ общением со СМИ 11:06
Рубль подешевел в обменниках. Курс российской нацвалюты на 6 октября 11:00
В Украине резко выросло количество госпитализированных из-за COVID-19 10:58
В Киеве зафиксировали более 25 тыс. случаев коронавируса с начала пандемии 10:53
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Начался сезонный рост доллара. Эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года 05:50
Количество госпитализированых с коронавирусом в Украине продолжает снижаться 10:32
В Киеве за сутки умерли 8 больных коронавирусом. В каких районах столицы больше всего заболевших 18:23
больше новостей
Академия Меднаук сообщила о результатах доклинических исследований украинского препарата для лечения Ковид-19 в Европе 13:17
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии, — Шмыгаль 12:59
Авиаперелеты Зеленского в сентябре стоили 3,4 млн гривен 16:11
больше новостей
Доллар продолжает дорожать. Официальный курс валют на сегодня
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok