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07 октября 2020, среда, 05:30 970
Общество 2020-10-07T05:30:01+03:00
Українські Новини
Мошенники воруют данные украинцев при помощи QR-кодов: как защитить свой телефон от взлома

Мошенники воруют данные украинцев при помощи QR-кодов: как защитить свой телефон от взлома

Надежда Комендантова
Мошенничество, Мошенник, кибермошенник, электронное мошенничество, QR-код
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua

В то время как мошенники воруют данные украинцев с телефонов при помощи хитроумных схем, появляются новые схемы обмана владельцев электронных гаджетов. В частности, с началом карантина в учреждениях общепита, то есть в кафе, пабах и ресторанах, обычные бумажные меню заменили на электронные. Этим мошенники и пользуются – подменяют наклейки с настоящим кодом на вредоносные. Жертвой такой аферы стала киевлянка Татьяна. На днях она с дочкой зашла в кафе. Попытались открыть электронное меню, но отсканировать QR-код с первой попытки не удалось, пишет "Сегодня".

"Он не открылся. Мы пересели за другой столик, там отсканировали, посидели поели, попили, а самое интересное началось немного попозже. У меня заблокировали аккаунт в социальных сетях, потом я не могла попасть в приложение мобильного банкинга", – рассказывает женщина.

Доступ к странице в соцсети и мобильному банкингу Татьяне помог восстановить киберэксперт Руслан Болгов. Ему пришлось полностью удалить все данные из телефона. Специалист отмечает, что так называемые электронные скан-коды могут быть даже опаснее обычных вирусных ссылок.

"Любой QR-код – это автоматическая загрузка данных на телефон. Вы даете доступ мошенникам к вашим социальным страницам, к вашему интернет-банкингу и ко всей информации, которая хранится на вашем телефоне", – говорит эксперт по кибербезопасности.

Убережет от кибератак функция защиты браузера в телефоне. Включать этот режим следует перед тем, как собрались открывать сторонние ссылки или сканировать QR-код. Также следует защитить и мобильные приложения, которые хранят ваши персональные данные.

"Необходимо установить двухэтапную аутентификацию. Это двойная защита ваших социальных сетей. Вы не должны использовать один и тот же пароль для всего. Пароли, которые идут на мобильный банкинг и на страничку в соцсетях, должны быть разными", – говорит Руслан Болгов.

Это дополнительно защитит ваш гаджет от несанкционированных атак.

Напомним, мошенники придумывают новые схемы кражи денег со счетов.

Также кибермошенники переключились на онлайн-шопинг: как не стать жертвой обмана в сети.

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