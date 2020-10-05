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05 октября 2020, понедельник, 13:08 178
Выборы 2020-10-05T14:15:02+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ с большим отрывом лидирует на выборах в Одесский облсовет, - опрос

ОПЗЖ с большим отрывом лидирует на выборах в Одесский облсовет, - опрос

Анна Рудык
Местные выборы, ОПЗЖ, Местные выборы-2020, Выборы в Украине
Голосование. Фото: Pixabay
Голосование. Фото: Pixabay

35,4% респондентов, опрошенных в Одесской области Украинской социологической группой, проголосовали бы за партию "Оппозиционная платформа - За життя", 18,3% - за "Слугу народа", 12,4% - за "Доверяй делам", 6,5% - за "Европейскую солидарность", 6,2% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" и 5,3% - за "Партию Шария" на выборах в областной совет, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.

Такие результаты были бы среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Остальные партии набирают менее 5%: "Украинская морская партия Сергея Кивалова" - 3,2%, "Оппозиционный блок" - 1,7%, "За будущее" - 1,6%, Интернет партия и "Голос" - по 1,4%, "Победа Пальчевского" - 1,3%, "Сила и честь" - 1,1%.

Опрос проводился 3-9 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних респондентов (400 - жителей Одессы и 1 тыс. - Одесской области) методом индивидуального интервью, статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщали Українськi Новини, согласно данным опроса, ОПЗЖ лидирует на выборах в облсовет Николаевской области.

Кроме того, согласно данным этого же соцопроса, в двойке лидеров на выборах в Николаевский горсовет оказались ОПЗЖ и "Слуга народа".

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