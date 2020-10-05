Бойко требует увеличить выплаты пострадавшим от пожаров в Луганской области

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, комментируя произошедшие трагедии из-за масштабных лесных пожаров в Луганской области, заявил, что власть должна увеличить выплаты пострадавшим.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"На Луганщине более 1 000 человек на остались без крыши над головой. Есть погибшие, много людей в больницах. Это страшная трагедия. Естественно, мы помогаем и будем помогать дальше, как делали это и раньше. Наши волонтеры уже работают, передана гуманитарная помощь. Но, то, что в нашем государстве есть люди, которые спешат прийти на помощь и которым не все равно - не значит, что государство должно самоустраниться от выполнения своих функций", - заявил Юрий Бойко.

Он отметил, что предлагаемая правительством компенсация за утерянное жилье - даже близко не соответствует суммам, которые нужны в реальности.

"То что мы услышали от премьер-министра - это 200-300 тыс. (гривен) за утерянное имущество. Этого явно недостаточно. Люди выскакивали из домов в чем были и потеряли все. За 300 тыс. гривен - дом не восстановишь и квартиру не купишь. Эта сумма должна быть увеличена, мы за этим проследим", - подчеркнул сопредседатель ОПЗЖ.

По словам политика, власть не сделала никаких выводов после июльских лесных пожаров на Луганщине.

"Меры нужно принимать заранее - и профилактические, и профессиональные. А не пробовать тушить пожар, когда он разгорелся. Цена этой преступной халатности - жизни и здоровье людей", - подчеркнул Юрий Бойко.

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