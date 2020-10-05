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05 октября 2020, понедельник, 11:11 1005
Выборы 2020-10-05T12:45:03+03:00
Українські Новини
Дмитрия Голубова в судебном порядке сняли с избирательной гонки, - СМИ

Дмитрия Голубова в судебном порядке сняли с избирательной гонки, - СМИ

Ирина Дорофейчук
Одесса, Выборы, Политика, Голубов, Палпатин
Одесса. Фото: ukraina.фu
Одесса. Фото: ukraina.фu

2 октября в Одесском окружном суде рассматривалось дело в отношении неправомерных действий членов  Одесской городской территориальной избирательной комиссии в отношении кандидата на пост одесского городского головы Дмитрия Голубова.

На основании предложенных суду документов стало известно, что теризбирком в нарушение избирательного права зарегистрировал Дмитрия Голубова кандидатом, пишет одесское издание Любимый город.

Как оказалось, Дмитрий Голубов внес необходимый залог за участие в избирательной гонке от имени Одесской городской организации Политической партии "Блок Дмитрия Голубова", но по факту прохождение указанных денег происходило путем внесения средств посторонним лицом - Палпатином Дмитрием Викторовичем.

Какое отношение Дмитрий Палпатин имеет к политической партии "Блок Дмитрия Голубова", юридически не доказано. Также непонятно и происхождение денег, внесенных Дмитрием Палпатином в качестве залога. На основании грубого нарушения избирательного права, Одесский окружной суд принял решение о неправомерных действиях Одесской городской территориальной избирательной комиссии и отмене регистрации Дмитрия Голубова кандидатом на пост городского головы.

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