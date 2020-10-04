Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС в воскресенье

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) 4 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет, тогда как вчера боевики также нарушали режим прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток, 4 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Так, стрелковое оружие российско-оккупационные войска применяли вблизи Авдеевки, автоматический станковый гранатомет – неподалеку Водяного.

В районе населенного пункта Шумы вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет", – говорится в нем.

Украинские военнослужащие не открывали огонь на провокационные выстрелы противника.

"Военнослужащие Вооруженных Сил совместно с пожарными Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают ликвидировать пожары в Луганской области.

Сейчас ликвидированы пожары вблизи населенных пунктов Лобачево, Болотенное и между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема. Локализованы очаги возгораний около Боброво, Вороново, Боровского, Трехизбенки, Муратово, Капитаново и Ольхового. Всего сегодня на различных участках к тушению пожаров от Вооруженных Сил задействовано 165 военнослужащих и 13 единиц инженерной техники", – добавлено в сообщении.

Как сообщали Українські новини, в ВСУ фиксируют новые случаи заболевания коронавирусом.

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