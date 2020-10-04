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04 октября 2020, воскресенье, 07:00 13
Жизнь 2020-10-04T07:00:01+03:00
Українські Новини
Готовим осенью: рецепт витаминного "антипростудного" морковно-имбирного супа-пюре

Готовим осенью: рецепт витаминного "антипростудного" морковно-имбирного супа-пюре

Ольга Фандорина
Морковь, рецепты, Суп, Имбирь
Суп-пюре из моркови. Фото: wellplated.com
Суп-пюре из моркови. Фото: wellplated.com

В октябре осень уже вступила в свои права, деревья меняют свой цвет на желтый, янтарный и красно-коричневый, а это значит, что приходит пора ярких и полезных осенних рецептов на Українських Новинах. И сегодня самое время сделать жизнерадостный и полезный морковно-имбирный суп-пюре. Он не только ярко выглядит и прекрасен на вкус, но еще и наполнит организм витаминами и укрепит иммунитет, который так важен в период карантина в Украине, а рецептом поделилась выпускница кулинарной школы Ольга Фандорина.

Что нам нужно?

Морковь - 500 грамм

Лук репчатый - 1 небольшая головка

Имбирь - 1 столовая ложка

Бульон куриный - 700 мл

Сливки - 100 грамм

Суп-пюре из моркови и имбиря. Фото: wellplated.comСуп-пюре из моркови и имбиря. Фото: wellplated.com

Как готовить?

Лук мелко порезать, имбирь потереть на мелкой терке.

На растительном / оливковом масле потушить лук с имбирем на маленьком огне примерно 5-7 минут.

Морковь нарезать кружочками, добавить к луку и имбирю, залить бульоном. Довести до кипения и тушить на меленьком огне примерно 30 минут.
Когда морковь станет мягкой, снять с огня, и сделать пюре с помощью блендера. Добавить соль, перец, сливки.

Довести суп пюре до кипения и проварить 5 минут. Подавать с сухариками и укропом.

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