Количество новых случаев коронавируса на Киевщине возросло. Умерли 7 человек

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 2 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 163 человека до 9 591, умерших - на 7 человек до 193.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 3 октября 2020 на 10:00 официально подтвержден 9 591 случай коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 791 ребенка и у 1 049 медицинских работников. За сутки подтверждено 163 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19), из них у 17 детей в возрасте от 7 месяцев до 17 лет", - сказано в нем.

24 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1 266 больных, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 8 325 человек.

Выздоровели всего 5 815 человек, из них 495 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

За отчетные сутки выписаны 176 человек, из них 18 детей.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 193 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки поступили сообщения о 7 летальных случаях.

Как сообщали Українськi Новини, 1 октября количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 149 человек до 9 428, умерших - на 8 до 186.

Также с 5 октября в Украине обновили карантинное зонирование.

Тем временем, 2 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 4 661 до 222 322, количество умерших от заболевания - на 91 человека до 4 353.

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