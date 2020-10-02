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  • Готический костел в Киеве собираются передать Римско-католической церкви до 2024
02 октября 2020, пятница, 23:14 92
Политика 2020-10-02T23:23:26+03:00
Українські Новини
Готический костел в Киеве собираются передать Римско-католической церкви до 2024

Готический костел в Киеве собираются передать Римско-католической церкви до 2024

Кира Молчанова
Киев, Орган, Римо-католическая церковь, Костел, Николаевский костел
Николаевский костел в Киеве. Фото: Википедия
Николаевский костел в Киеве. Фото: Википедия

Кабинет Министров поручил Министерству культуры и информационной политики передать здание костела Святого Николая в Киеве (ул. Большая Васильковская, 75) в постоянное бесплатное пользование религиозной общине Римско-католической церкви до конца 2023 года.

 Об этом говорится в распоряжении № 1203 от 16 сентября, передают Українські Новини.

 До этого срока Минкультуры должно реализовать проект "Дом музыки" путем строительства нового здания, куда из костела будет перенесен Национальный дом органной и камерной музыки.

 Минкультуры должно заключить с религиозной организацией договор пользования, предусмотрев, что до перемещения Национального дома органной и камерной музыки в Дом музыки зданием костела организация и госпредприятие пользуется совместно на существующих условиях.

 Также Киевской городской администрации совместно с Минкультуры необходимо до 16 октября определить место постройки Дома музыки и в течение полугода подготовить документы по землеустройству для реализации проекта.

 Минкультуры поручено реализовать проект за счет средств, предусмотренных министерству в государственном бюджете на 2021 и последующие годы.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2009 года Кабмин передал в управление Минкультуры от Киевского городского совета костел Св. Николая в Киеве.

В 2005 году приход Святого Николая Киевско-Житомирской диоцезии Римско-католической церкви просил бывших в то время Президента Виктора Ющенко, премьер-министра Юлию Тимошенко и мэра Киева Александра Омельченко передать ему костел Святого Николая.

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