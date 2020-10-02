Готичний костел у Києві збираються передати Римо-католицькій церкві до 2024

Міністерству культури і інформаційної політики передати будівлю костелу Святого Миколая в Києві (вул. Велика Васильківська, 75) в постійне безоплатне користування релігійній громаді Римо-католицької церкви до кінця 2023 року доручив Кабінет Міністрів.

Про це йдеться в розпорядженні № 1203 від 16 вересня, передають Українські Новини.

До цього терміну Мінкультури має реалізувати проєкт "Будинок музики" шляхом будівництва нової будівлі, куди з костелу буде перенесено Національний будинок органної та камерної музики.

Мінкультури має укласти з релігійною організацією договір користування, передбачивши, що до переміщення Національного будинку органної та камерної музики в Будинок музики будівлею костелу організація і держпідприємство користується спільно на наявних умовах.

Також Київській міській адміністрації спільно з Мінкультури необхідно до 16 жовтня визначити місце споруди Будинку музики і протягом пів року підготувати документи із землеустрою для реалізації проєкту.

Мінкультури доручено реалізувати проєкт за рахунок коштів, передбачених міністерству в державному бюджеті на 2021 і наступні роки.

Як повідомляли Українські Новини, в грудні 2009 року Кабмін передав в управління Мінкультури від Київської міської ради костел Св. Миколая в Києві.

У 2005 році парафія Святого Миколая Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви просив у тодішніх Президента Віктора Ющенка, прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і мера Києва Олександра Омельченка передати йому костел Святого Миколая.

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