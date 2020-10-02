Бойко прогнозирует, что предстоящие выборы будут самыми массовыми по нарушениям

Территориальные избирательные комиссии не регистрируют на местные выборы партии под надуманными предлогами или из-за технических причин.

Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер".

"Во-первых, я думаю, что это будут самые грязные выборы. Хотя они еще не начались. Тон задал президент Зеленский, когда отменил выборы в мирных городах Донецкой и Луганской областей. И полмиллиона людей оказались лишены конституционного права выбирать мэров города, глав громад. Он запустил пусковой крючок. Остальные пошли за ним", - рассказал Юрий Бойко.

По его словам, избирательная кампания уже ведется грязно. Для примера он привел Николаевскую область, где и в облсовет, и в горсовет отказались регистрировать партию ОПЗЖ. Бойко обратил внимание на то, что там у партии самый высокий рейтинг. Однако там нашли технические причины и отказали в регистрации. Партия подала в суд из-за нарушений.

"В Рубежном Луганской области еще дальше пошли. Один из депутатов подкупил большинство территориальной комиссии в городе. Он ведет 2 партии туда, а всех остальных вообще не зарегистрировали. Комиссию распустили, завели уголовное дело на председателя бывшего. Потому что он там занимался явным подкупом, сейчас снова будет новая территориальная комиссия, я надеюсь, что справедливость будет восстановлена", - заявил Бойко.

Как сообщали Українські Новини, Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 13 партий на выборы городского совета.

Киевская городская территориальная избирательная комиссия завершила процесс регистрации кандидатов в депутаты Киевского городского совета, зарегистрировав списки 23 партий.

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