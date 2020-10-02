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02 октября 2020, пятница, 22:43 50
Политика 2020-10-02T23:30:02+03:00
Українські Новини
Бойко прогнозирует, что предстоящие выборы будут самыми массовыми по нарушениям

Бойко прогнозирует, что предстоящие выборы будут самыми массовыми по нарушениям

Кира Молчанова
Бойко, Местные выборы, Юрий Бойко, ОПЗЖ, Местные выборы-2020

Территориальные избирательные комиссии не регистрируют на местные выборы партии под надуманными предлогами или из-за технических причин.

Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер".

"Во-первых, я думаю, что это будут самые грязные выборы. Хотя они еще не начались. Тон задал президент Зеленский, когда отменил выборы в мирных городах Донецкой и Луганской областей. И полмиллиона людей оказались лишены конституционного права выбирать мэров города, глав громад. Он запустил пусковой крючок. Остальные пошли за ним", - рассказал Юрий Бойко.

По его словам, избирательная кампания уже ведется грязно. Для примера он привел Николаевскую область, где и в облсовет, и в горсовет отказались регистрировать партию ОПЗЖ. Бойко обратил внимание на то, что там у партии самый высокий рейтинг. Однако там нашли технические причины и отказали в регистрации. Партия подала в суд из-за нарушений.

"В Рубежном Луганской области еще дальше пошли. Один из депутатов подкупил большинство территориальной комиссии в городе. Он ведет 2 партии туда, а всех остальных вообще не зарегистрировали. Комиссию распустили, завели уголовное дело на председателя бывшего. Потому что он там занимался явным подкупом, сейчас снова будет новая территориальная комиссия, я надеюсь, что справедливость будет восстановлена", - заявил Бойко.

Как сообщали Українські Новини, Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 13 партий на выборы городского совета.

Киевская городская территориальная избирательная комиссия завершила процесс регистрации кандидатов в депутаты Киевского городского совета, зарегистрировав списки 23 партий.

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