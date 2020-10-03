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  • Украинцы смогут открывать банковские счета без паспортов. Как это сделать
03 октября 2020, суббота, 06:45 208
Экономика 2020-10-03T06:45:01+03:00
Українські Новини
Украинцы смогут открывать банковские счета без паспортов. Как это сделать

Украинцы смогут открывать банковские счета без паспортов. Как это сделать

Кира Молчанова
НБУ, Счета, BankID, Дія
Ноутбук и смартфон. Фото: pixabay
Ноутбук и смартфон. Фото: pixabay

Благодаря современным технологиям для открытия счета в банке больше не нужен паспорт "книжечка" или ID-карточка – достаточно цифрового паспорта, доступного в государственном приложении "Дія". Это позволит открывать счета дистанционно и потом не нести в отделение банка бумажные версии документов.

Об этом рассказали в пресс-службе Национального банка Украины.

Отмечается, что банки начнут использовать этот метод после подключения к системам Министерства цифровой трансформации.

Теперь для того, чтобы не нести с собой паспорт в банк, нужно сделать следующее:

  • банк предложит потенциальному клиенту идентифицироваться в приложении "Дія" через систему "BankID";
  • после удачной идентификации у клиента отобразятся цифровые документы, согласно данным, содержащимся в государственных реестрах;
  • банк получит данные клиента и проведет распознавание его лица, чтобы убедиться, что документы его;
  • после этого клиент сможет пользоваться услугами банка.

В НБУ отметили, что так банки смогут обслуживать клиентов быстрее, потому что не придется делать копию паспорта.

Как сообщали Українські Новини, НБУ разрешил открывать счета по видеосвязи. Для этого достаточно биометрического паспорта или ID-карты.

Кроме того, Национальный банк предлагает для обсуждения изменения в порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков.

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