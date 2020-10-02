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  • Депутат Рады Третьякова собралась спасать молочную отрасть самогоноварением
02 октября 2020, пятница, 20:50 366
Политика 2020-10-02T21:30:16+03:00
Українські Новини
Депутат Рады Третьякова собралась спасать молочную отрасть самогоноварением

Депутат Рады Третьякова собралась спасать молочную отрасть самогоноварением

Ольга Фандорина
Самогон, Молочная продукция, Галина Третьякова, Самогоноварение
Галина Третьякова. Фото: Страна
Галина Третьякова. Фото: Страна

В "Слуге народа" собираются с помощью легализованного самогоноварения поднять украинскую молочную отрасль. Об этом сообщила народный депутат Галина Третьякова, передает Громадське.

Она заявила, что в Европе и в том числе в Украине прибыль от производства молока очень низкая, поэтому в стране ситуация с молоком катастрофическая, а исправить ситуацию сможет узаконенное самогоноварение.

"Для того, чтобы сбалансировать в фермерском домохозяйстве производство молока, сделать его прибыльным, некоторые европейские страны позволяют получать доход за счет продажи крепких алкогольных напитков. Например, это опыт Швейцарии и Великобритании. Если за рубежом можно найти виски, шнапс, который производят фермеры, то почему мы не можем производить свой собственный самогон - как чистый, так и настоянный", - объясняет Третьякова.

По мнению авторов законопроекта таким образом будет приобретен баланс между производством самогона и молока.

"Будет крафтовой самогон, который производится именно этим домохозяйством. У фермера будет своя бутылочка, своя этикетка. Он будет развивать экономику, продавать свой продукт, он будет производить в том числе и молоко. Что в этом плохого?" - говорит Третьякова.

Нардеп считает, что в производство молока в сочетании с самогоном сделает домохозяйство прибыльным.

"Но когда я закончу депутатскую деятельность, то для того, чтобы производить самогон, который является высокодоходным продуктом, куплю двух-трех коров. И этот баланс производства молока, традиционного продукта для нашего фермера, в сочетании с самогоном, тоже традиционным, но высокодоходным, приводит к тому, что домохозяйство становится прибыльным", - добавила Третьякова.

Как сообщали Українські Новини, в то же время ранее доктор Комаровский рассказал, убивает ли самогон коронавирус.

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