В НСЖУ рассказали как поменять поставщика газа

Национальный союз журналистов Украины провел вебинар "Рынок газа для населения", в ходе которого рассказали о том, как бытовые потребители могут сменить поставщика природного газа.

Данный вебинар был проведен 1 октября, передают Українські Новини.

В НСЖУ отмечают, что сначала потребитель должен подать новому поставщику заявку на присоединение.

В свою очередь новый поставщик должен принять решение касательно рассмотрения заявки и в случае принятия решения поставщик зарегистирует её в платформе газотранспортной системы (ГТС).

Следом поставщик принимает окончательно решение касательно заявки потребителя.

При этом, напротяжении 20 дней после получения заявления потребитель регистрируется в реестре уже с новым поставщиком, а также он должен получить сообщение с обозначенной датой прекращения поставки газа от старого поставщика.

В свою очередь, после прекращения поставки газа старый поставщик должен предоставить потребителю окончательный счет напротяжении 6 недель, после прекращения поставки.

При этом сам потребитель должен оплатить счет старому поставщику газа на протяжении 10 дней, после его получения.

Как сообщали Українські Новини, цены на газ в октябре: какие тарифы предлагают украинцам.

С 1 августа в Украине прекратило действие положение о наложении специальных обязанностей (ПСО) на Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" по продаже газа населению и запущен рынок газа для бытовых потребителей.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости