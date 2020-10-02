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02 октября 2020, пятница, 05:09 16
Экономика 2020-10-02T05:09:01+03:00
Українські Новини
Слабый напор, ржавая вода и низкая температура. Кому жаловаться на проблемы с водоснабжением

Слабый напор, ржавая вода и низкая температура. Кому жаловаться на проблемы с водоснабжением

Кира Молчанова
Водоснабжение, Горячая вода, Киевтеплоэнерго, КП
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

Слабый напор из крана, вода непонятного цвета или низкая температура – это далеко не полный список того, на что жалуются жители многоэтажек. В Центре коммунального сервиса рассказали, куда жаловаться, чтобы устранить неисправности.

Так, если в квартире нет горячей воды, можно обратиться в Центральную диспетчерскую службу города Киева. Сделать это можно по телефону 15-57 или на сайте https://1557.kyiv.ua. Возможно, произошла авария и ее уже ликвидируют.

Что делать, если вода есть, но ее напор слишком слабый

Для начала нужно проверить, нет ли на сайте или на доске объявлений возле дома сообщения о плановых работах от КП "Киевтеплоэнерго". Если такие работы ведутся, то напор будет слабым. Если таких работ нет, то нужно обращаться к балансодержателю (руководителя Вашего ЖЭКа, председателя ОСМД и т.д.). Также оперативную информацию можно получить в Центральной диспетчерской службе города Киева.

Что делать, если вода есть, но из крана с горячей водой течет едва теплая вода

Причиной снова могут быть ремонтные работы внутри дома. Снова нужно обратиться к балансодержателю дома. Возможно, идет плановый ремонт. Если там говорят, что ремонта нет, а сами они не знают, почему вода едва теплая, то можно обратиться в ближайший Сервисный центр ЦКС для написания заявления в КП "Киевтеплоэнерго", приобщив копию ответа от балансодержателя.

При этом платить за едва теплую воду как за горячую не нужно. Нужно вызвать человека, который замерит температуру воды и уже на основе его заключения можно будет осуществлять перерасчет. Замер температуры должен быть выполнен именно в том месяце, за который потребитель желает осуществить перерасчет.

Если специалист для замера температуры воды не придет или жильцы (как минимум двое из дома) откажутся подписывать акт с претензиями, то такой акт будет недействительным.

В акте-претензии обязательно должна быть указана температура и месяц, в котором выполнялся замер. При наличии квартирного счетчика потребитель должен обязательно указать показания счетчика ГВС за месяц, в котором произошел замер температуры.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2020 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 0,6%, или на 330,4 млн гривен до 55 462,8 млн гривен по сравнению с июлем.

При этом только половина украинцев готова платить "повышенную" коммуналку

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