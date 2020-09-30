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  • В августе уменьшился долг украинцев за отопление и газ, а за квартплату — вырос
30 сентября 2020, среда, 23:18 5
Экономика 2020-09-30T23:19:19+03:00
Українські Новини
В августе уменьшился долг украинцев за отопление и газ, а за квартплату — вырос

В августе уменьшился долг украинцев за отопление и газ, а за квартплату — вырос

Валерия Драгомирова
Газ, Отопление, Жилкомуслуги, Горячая вода, Коммуналка, Долги за коммуналку
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

В августе 2020 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 0,6%, или на 330,4 млн гривен до 55 462,8 млн гривен по сравнению с июлем.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 сентября 2020 года увеличился на 101,4 млн гривен до 5 113,8 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение уменьшился на 464,2 млн гривен до 16 788 млн гривен. Долг за газоснабжение уменьшился на 65,5 млн гривен до 21 531 млн гривен.

В августе среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (4 092,715 млн гривен), Харьковской (3 157,476 млн гривен) и Днепропетровской (2 604,562 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 256,659 млн гривен), Днепропетровской (2 144,879 млн гривен) и Одесской (2 793,500 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в августе зафиксирована в Киеве (1 087,536 млн гривен), Днепропетровской (1 100,760 млн гривен) и Харьковской (432,023 млн гривен) областях.

Как сообщали Українські Новини, только половина украинцев готова платить "повышенную" коммуналку

Кроме того, куда жаловаться, если счет за горячую воду есть, а воды нет

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