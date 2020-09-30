В августе уменьшился долг украинцев за отопление и газ, а за квартплату — вырос

В августе 2020 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 0,6%, или на 330,4 млн гривен до 55 462,8 млн гривен по сравнению с июлем.Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.Долг за квартирную плату по состоянию на 1 сентября 2020 года увеличился на 101,4 млн гривен до 5 113,8 млн гривен.Долг за отопление и горячее водоснабжение уменьшился на 464,2 млн гривен до 16 788 млн гривен. Долг за газоснабжение уменьшился на 65,5 млн гривен до 21 531 млн гривен.В августе среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (4 092,715 млн гривен), Харьковской (3 157,476 млн гривен) и Днепропетровской (2 604,562 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 256,659 млн гривен), Днепропетровской (2 144,879 млн гривен) и Одесской (2 793,500 млн гривен) областях.Наибольшая задолженность по квартирной плате в августе зафиксирована в Киеве (1 087,536 млн гривен), Днепропетровской (1 100,760 млн гривен) и Харьковской (432,023 млн гривен) областях.Как сообщали Українські Новини, только половина украинцев готова платить "повышенную" коммуналку. Кроме того, куда жаловаться, если счет за горячую воду есть, а воды нет.