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  • Мы подняли на 10% и на 35% заработную плату шахтерам КЖРК, с 1 октября поднимаем ещё на 10%, - Новак
01 октября 2020, четверг, 10:55 815
Экономика 2020-10-01T11:45:02+03:00
Українські Новини
Мы подняли на 10% и на 35% заработную плату шахтерам КЖРК, с 1 октября поднимаем ещё на 10%, - Новак

Мы подняли на 10% и на 35% заработную плату шахтерам КЖРК, с 1 октября поднимаем ещё на 10%, - Новак

Татьяна Зотова
Зарплата, Забастовка, Шахтеры, Новак, Криворожский железорудный комбинат, Кривой Рог
Шахта. Фото: Facebook
Шахта. Фото: Facebook

Три шахты Криворожского железорудного комбината приступили к работе, тогда как на шахте "Октябрьская" продолжают бастовать 24 человека. Об этом порталу unian.net сообщил и.о. председателя правления Сергей Новак.

"Три шахты приступили к работе. Из этих шахт поднялись все работники. Остались 24 человека на шахте "Октябрьская". Нам не понятно, почему они все еще там. Они не выдвигают никаких требований в письменном виде. Они просто говорят: мы хотим достойной заработной платы. Все. Какая это достойная - нам не понятно. Мы подняли с первого сентября на 10% и на 35%, с первого октября мы поднимаем еще на 10%, всем", - сказал Новак.

Он отметил, что до забастовки заработная плата у шахтеров была более 600 долларов.

Как сообщали репортеры, 3 сентября горняки железорудной шахты "Октябрьская" в Кривом Роге после ночной смены отказались подниматься на поверхность. Они объявили акцию протеста с требованием повысить зарплату, уволить менеджмент, вернуть льготный стаж по спискам 1 и 2, а также прекратить нарушения при аттестации.

По состоянию на 20 сентября к забастовке присоединились горняки других шахт Криворожского железорудного комбината - "Родина", "Гвардейская", "Терновская".

24 сентября руководство Криворожского железорудного комбината заявило, что, поскольку дальнейшее пребывание под землей несет потенциальную угрозу для здоровья и жизни шахтеров, объявлено о начале процедуры остановки всех структурных подразделений предприятия и вывода всех коллективов в простой.

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