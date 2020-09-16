КЖРК призывает сотрудников решить спор путем диалога в рамках законодательства

Криворожский железорудный комбинат настаивает, что спор с сотрудниками предприятия должен быть решен путем диалога в рамках действующего законодательства.

Об этом говорится в заявлении комбината:

"В последние дни администрация ПАО "Криворожский железорудный комбинат" неоднократно выступала в открытых источниках и продолжает настаивать на налаживании конструктивного диалога со всеми заинтересованными лицами с целью разрешения конфликта путем поиска компромисса на базе требований действующего законодательства", - говорится в заявлении.

Предприятие отмечает, что по состоянию на 16 сентября в подземных выработках по своему желанию остаются 146 человек, и они официально своих требований администрации завода не направляли.

Соответственно их действия как забастовка не могут быть квалифицированы.

После переговоров администрация в одностороннем порядке приняла меморандум о взаимопонимании и издала приказ о повышении ряда тарифных ставок и должностных окладов на 10-25%.

Администрация КЖРК направила обращение к председателю Первичной профорганизации Независимого профсоюза горняков Украины и к Председателю Первичной профсоюзной организации трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины с предложением создания совместной комиссии для просмотра систем оплаты труда.

Предприятие отмечает, что дальнейшее пребывание протестующих в подземных выработках без фактического намерения путем конструктивного диалога с администрацией в определенном законодательством Украины порядке решить конфликт не только подвергает работников предприятия личной опасности, но также создает последствия, которые будут длительный период негативно влиять на работу, снижать способность предприятия выполнять свои финансовые обязательства, в частности социальные.

Остановка производства уже вызвала обращения европейских потребителей продукции предприятия по поводу несоблюдения условий заключенных контрактов, что представляет собой угрозу потери рынков сбыта в пользу других поставщиков со слабой перспективой их возвращения.

Также КЖРК предостерегает политиков от попыток использования текущей ситуации на предприятии с целью достижения личных политических целей, подстрекательства работников предприятия и членов их семей к незаконным и деструктивным действиям. "Вся ответственность за возможное ухудшение состояния здоровья, лиц, находящихся в подземных выработках в знак протеста, а также неизбежные, вероятно, необратимые негативные последствия для предприятия, целиком ложится на таких безответственных политических авантюристов", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, горняки шахт "Гвардейская", "Терновская", "Октябрьская" и "Родина", входящих в КЖРК, вначале сентября объявили о забастовке и находятся под землей.

С полным текстом заявления КЖРК можно ознакомиться по ссылке: https://ukranews.com/ua/other/726439-ofitsijna-zayava-pravlinnya-pat-kryvbaszalizrudkom

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости