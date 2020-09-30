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30 сентября 2020, среда, 16:00 561
Общество 2020-09-30T16:00:26+03:00
Українські Новини
Счет за горячую воду есть, воды нет. Куда жаловаться киевлянам на некачественные услуги

Счет за горячую воду есть, воды нет. Куда жаловаться киевлянам на некачественные услуги

Ірена Хмельовська
Горячая вода, Платежки, Коммуналка, отключение воды в Киеве
Счетчик горячей воды. Фото: Киевсовет
Счетчик горячей воды. Фото: Киевсовет

Этим летом в связи с поломками и масштабными работами по переоборудованию на ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 киевляне дольше обычного оставались без горячей воды. Об общей ситуации с электроенергией на теплоэлектростанциях (ТЭС) и теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) уже сообщали Українські Новини. О плановых ремонтах и их продолжительности сообщает сайт “Київтеплоенерго”. В связи с этим участились случаи получения киевлянами счетов с ошибками. Как решить эту проблему узнали Українські Новини.  

Каждым летом в Киеве проводятся гидравлические испытания трубопроводов. Обычно, горячая вода в домах столицы отсутствует две недели. В этом году, по сообщению заместителя главы КМДА Петра Пантелеева на официальном сайте КМДА, плановые отключения в Киеве были отложены почти до середины мая. Но благодаря круглосуточной работе аварийных бригад “Киевтеплоэнерго” многие микрорайоны получили горячую воду раньше двухнедельного срока, сообщает Пантелеев.

Но не все районы столицы могли порадоваться быстрому возвращению горячей воды. Из-за аварий на Киевской ТЕЦ-5, которая обслуживает Печерский, Голосеевский, Соломенский районы и сложности работ на мосту Патона, теплосеть которого обеспечивает Русановку и Березняки, период отключения был более продолжительным. По сообщению КМДА масштабные работы по переоборудованию ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 (Дарницкий, Днепровский, Подольский, Деснянский, Оболонский районы) уже на финальной стадии. Тем не менее, жители некоторых микрорайнов время от времени страдают от отсутствия горячей воды. К примеру, в сентябре с подобной проблемой столкнулись жители Печерска (ул. Липська, Шовковична, Богомольця и др.). Хотя, на сегодня по сообщению “Киевтеплоэнерго” все ремонтные работы уже завершены. По информации, которую Українські Новини получили от Министерства развития общин и территорий, ТЕЦ готовы к отопительному сезону 2020-2021 на 93%.  

Из-за аварий либо других непредвиденных обстоятельств, платежные квитанции за горячую воду могут содержать ошибки. Если в доме часто отключали горячую воду, а сумма в платежке является завышенной, горожане могут обратиться в Центр Коммунального сервиса по тел. 044 247 – 40 – 40. Кроме того, можно лично прийти в один из сервисных центров в своем районе либо оставить заявку он-лайн по адресу.

Как сообщали Українські Новини, распломбировать счетчик горячей воды можно самостоятельно.  

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