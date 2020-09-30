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30 сентября 2020, среда, 21:56 297
Общество 2020-09-30T22:15:01+03:00
Українські Новини
Регистрация на ВНО-2021 начнется 1 февраля

Регистрация на ВНО-2021 начнется 1 февраля

Ірена Хмельовська
Внешнее тестирование, ВНО-2020, Государственная аттестация, Правила ВНО-2020, ВНО-2021
ВНО. Фото: testportal.gov.ua
ВНО. Фото: testportal.gov.ua

Регистрация на ВНО в 2021 начнется всего на два дня раньше карантинного года, в то время как сдача ВНО в 2020 оттягивалась из-за карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-центр Украинского центра оценивания качества образования, сами тесты учащиеся будут сдавать в период с мая по июнь. 

С 1 февраля по 5 марта 2021 г. ученики школ смогут зарегистрироваться для прохождения ВНО. Студенты и слушатели, сдающие ГИА, смогут это сделать до 1 марта 2021 г. До 30 апреля все зарегистрированные участники должны загрузить со своего кабинета на портале Украинского центра оценивания качества образования приглашение с указаним места и времени тестирования.

Названы точные даты тестирования. ВНО по химии будет проходить с 21 мая, иностранным языкам: испанскому, немецкому, французскому – 24 мая, английскому – 25 мая, математике – 28 мая, украинскому языку и литературе – 1 июня, истории Украины – 4 июня, физике – 7 июня, биологии – 10 июня, географии –15 июня.

С результатами тестирования каждый участник сможет ознакомиться на своей информационной страничке до 30 июня 2021 г.

В Украинском центре оценивания обещают, что вопросы тестирования будут соответствовать программам ВНО утвержденным указами Министерства образования и науки от 26 июня 2018 г. №696, от 20 декабря 2018 г. №1426, от 04 декабря 2019 г. №1513.

Напомним, что летом 2020 г. Рада приняла закон, освобождающий учеников от прохождения обязательной государственной итоговой аттестации.

В то же время ВНО-2020 проходило на добровольной основе, что уменшило колличество участников до 379,5 тыс. 

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