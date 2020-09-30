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Lifestyle 2020-09-30T18:17:35+03:00
Українські Новини
Субботние танцы киевских пенсионеров увековечили в бронзе

Субботние танцы киевских пенсионеров увековечили в бронзе

Ірена Хмельовська
Киев, Пенсионеры, Скульптура, Культура, Экскурсии
Скульптура
Скульптура "Танцівники на Театральній". Фото: Facebook Юлии Бевзенко

Мини-скульптура "Танцівники на Театральній" появилась сегодня в подземном переходе в Киеве. Она изображает пожилую супружескую пару в танце. Автор проекта – киевский гид Юлия Бевзенко. Место, как рассказывает Юлия на своей странице социальной сети Facebook, выбрано не случайно. Именно здесь по выходным тридцать лет подряд собираются киевские пенсионеры. В Киеве в условиях карантина проходит гораздо меньше культурных событий, однако совсем недавно во второй раз прошел "Булгаков - FEST"

Проект “Шукай” насчитывает уже двадцать шесть мини-скульптурок. Каждая из них посвящена какой-то киевской “изюминке”. Так, например, в Пассаже появился бронзовый “киевский торт”, а во внутреннем дворе Киево-Могилянской Академии – солнечные часы Пьера Брульйона. С помощью этих скульптурок каждый человек может самостоятельно и совершенно бесплатно исследовать Киев.

Танцующие пенсионеры. Фото: facebook.com/yuliabevzenkoТанцующие пенсионеры. Фото: facebook.com/yuliabevzenko

“Танцівники на Театральній” - уже это уже двадцать седьмая бронзовая скульптурка проекта. Она посвящена людям почтенного возраста, которые сохраняют радость жизни. Более четверти века по выходным пенсионеры приходят в подземный переход на станции метро Театральная, чтобы пообщаться, поддержать друг друга и, конечно, же –  потанцевать. Поучаствовать в танцах может бесплатно любой человек вне зависимости от возраста.

Новая скульптура на Театральной. Фото: facebook.com/yuliabevzenkoНовая скульптура на Театральной. Фото: facebook.com/yuliabevzenko

Українські новини ранее уже сообщали как украинцам удавалось развлекаться в условиях карантина. Напомним, что до 11 октября в кинотеатрах Украины проходит Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов. 

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