Субботние танцы киевских пенсионеров увековечили в бронзе

Мини-скульптура "Танцівники на Театральній" появилась сегодня в подземном переходе в Киеве. Она изображает пожилую супружескую пару в танце. Автор проекта – киевский гид Юлия Бевзенко. Место, как рассказывает Юлия на своей странице социальной сети Facebook, выбрано не случайно. Именно здесь по выходным тридцать лет подряд собираются киевские пенсионеры. В Киеве в условиях карантина проходит гораздо меньше культурных событий, однако совсем недавно во второй раз прошел "Булгаков - FEST"

Проект “Шукай” насчитывает уже двадцать шесть мини-скульптурок. Каждая из них посвящена какой-то киевской “изюминке”. Так, например, в Пассаже появился бронзовый “киевский торт”, а во внутреннем дворе Киево-Могилянской Академии – солнечные часы Пьера Брульйона. С помощью этих скульптурок каждый человек может самостоятельно и совершенно бесплатно исследовать Киев.

Танцующие пенсионеры. Фото: facebook.com/yuliabevzenko

“Танцівники на Театральній” - уже это уже двадцать седьмая бронзовая скульптурка проекта. Она посвящена людям почтенного возраста, которые сохраняют радость жизни. Более четверти века по выходным пенсионеры приходят в подземный переход на станции метро Театральная, чтобы пообщаться, поддержать друг друга и, конечно, же – потанцевать. Поучаствовать в танцах может бесплатно любой человек вне зависимости от возраста.

Новая скульптура на Театральной. Фото: facebook.com/yuliabevzenko

Українські новини ранее уже сообщали как украинцам удавалось развлекаться в условиях карантина. Напомним, что до 11 октября в кинотеатрах Украины проходит Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов.

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