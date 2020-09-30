Попов обещает спасти сеть клиник Киева от последствий медреформы

Новая киевская власть должна компенсировать киевлянам последствия "медреформы Супрун", которая поставила на грань исчезновения целый ряд специализированных клиник в городе. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от Оппозиционной платформы - За життя Александр Попов, информирует портал zagittya.com.ua.

"Начавшийся весной второй этап так называемой "медреформы" больно ударил по всему киевскому здравоохранению. Но специализированные клиники он вообще поставил перед угрозой закрытия, так как их финансирование значительно сократили, а о некоторых вообще забыли", - сказал политик.

Он напомнил, что фактически без финансирования остались такие уникальные медучреждения как Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины и Центр микрохирургии глаза, для которых в рамках "реформы" не разработали тарифов.

Кроме того, значительно урезали финансирование туберкулезных диспансеров и психиатрических клиник, из-за чего часть из них неизбежно закроется.

"Это не реформа, а преступление. И если правительство не в состоянии сохранить медицину, это для киевлян должна сделать киевская власть. Уже в ноябре, при утверждении городского бюджета на 2021 год, необходимо предусмотреть субвенцию для специализированных клиник. Иначе Киев вообще останется без медпомощи по целому ряду направлений. Авторы "реформы", если у них возникнут проблемы, поедут лечиться за границу, но большинству киевлян это не по карману", - заявил Александр Попов.

Напомним, во время руководства Александра Попова Киевской городской госадминистрацией (2010-2014гг.) было капитально отремонтированы и укомплектованы ряд киевский больниц, открыто почти 100 амбулаторий.

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