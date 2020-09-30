подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
Круглый стол: "Механизмы ликвидации и реорганизации районных советов"

30 сентября 2020, среда, 12:59 68
Выборы 2020-09-30T13:15:01+03:00
Українські Новини
Попов обещает спасти сеть клиник Киева от последствий медреформы

Попов обещает спасти сеть клиник Киева от последствий медреформы

Сергей Паламаренко
Киев, Выборы, КГГА, Мэр, Попов
Александр Попов. Фото: ОПЗЖ
Александр Попов. Фото: ОПЗЖ

Новая киевская власть должна компенсировать киевлянам последствия "медреформы Супрун", которая поставила на грань исчезновения целый ряд специализированных клиник в городе. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от Оппозиционной платформы - За життя Александр Попов, информирует портал zagittya.com.ua.

"Начавшийся весной второй этап так называемой "медреформы" больно ударил по всему киевскому здравоохранению. Но специализированные клиники он вообще поставил перед угрозой закрытия, так как их финансирование значительно сократили, а о некоторых вообще забыли", - сказал политик.

Он напомнил, что фактически без финансирования остались такие уникальные медучреждения как Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины и Центр микрохирургии глаза, для которых в рамках "реформы" не разработали тарифов.

Кроме того, значительно урезали финансирование туберкулезных диспансеров и психиатрических клиник, из-за чего часть из них неизбежно закроется.

"Это не реформа, а преступление. И если правительство не в состоянии сохранить медицину, это для киевлян должна сделать киевская власть. Уже в ноябре, при утверждении городского бюджета на 2021 год, необходимо предусмотреть субвенцию для специализированных клиник. Иначе Киев вообще останется без медпомощи по целому ряду направлений. Авторы "реформы", если у них возникнут проблемы, поедут лечиться за границу, но большинству киевлян это не по карману", - заявил Александр Попов.

Напомним, во время руководства Александра Попова Киевской городской госадминистрацией (2010-2014гг.) было капитально отремонтированы и укомплектованы  ряд киевский больниц, открыто почти 100 амбулаторий.

Больше новостей о: Киев Выборы КГГА Мэр Попов

Мэра Львова будут выбирать из 17 кандидатов: оконч...
В Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный каран...
Верещук может выиграть местные выборы в Киеве, - Г...
Список кандидатов в мэры столицы пополнился Шаховы...
В Киеве почти вдвое упала заболеваемость коронавирусом, несмотря на антирекорд по Украине
Мэра Львова будут выбирать из 17 кандидатов: окончательный перечень
Новости
В Киеве почти вдвое упала заболеваемость коронавирусом, несмотря на антирекорд по Украине 13:10
На выборах в Харьковский горсовет лидируют "Блок Кернеса" и ОПЗЖ 13:09
Попов обещает спасти сеть клиник Киева от последствий медреформы 12:59
Еще один депутат "Слуги народа" поборол COVID-19 12:53
ОПЗЖ лидирует на выборах в Харьковский облсовет, - опрос 12:47
больше новостей
Пора покупать доллары. Почему надо избавляться от депозитов в гривне 05:30
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Украинцы получают фейковые постановления о штрафах. Как отличить липовое "письмо счастья" от настоящего 05:30
Курс доллара упал. Почем продают валюту в обменниках во вторник 10:23
В Херсонской области хотят создать региональную игорную зону, — губернатор Гусев 16:13
больше новостей
В Херсонской области хотят создать региональную игорную зону, — губернатор Гусев 16:13
Список кандидатов в мэры Львова пополнился "слугой народа" и нардепом 16:49
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Кабмин хочет назначить 29-летнюю Анну Коваленко черниговским губернатором 18:52
"Украина – не банкомат", – Деркач предложил Западу вернуть 13 млрд долл. и забрать назад "соросят" 17:40
больше новостей
ОПЗЖ лидирует на выборах в Харьковский облсовет, - опрос
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok