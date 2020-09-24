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24 сентября 2020, четверг, 18:53 156
Выборы 2020-09-24T18:54:14+03:00
Українські Новини
Александр Попов подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Киева

Александр Попов подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Киева

Павел Твердохлиб
Александр Попов, мэр Киева, ОПЗЖ, Местные выборы-2020
Александр Попов. Фото: zagittya.com.ua
Александр Попов. Фото: zagittya.com.ua

Кандидат в мэры Киева от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Александр Попов подал документы на регистрацию в городскую избирательную комиссию.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Я иду на выборы, чтобы повысить уровень жизни киевлян. За последние годы зарплаты жителей города уменьшились, городская власть отобрала у них муниципальные надбавки и установила грабительские тарифы на коммунальные услуги. Этими проблемами мы займемся с первых же дней после выборов. Нужно возродить экономику Киева, чтобы поднять зарплаты людей, нужно вернуть муниципальные доплаты и снизить тарифы. Наша команда уже делала это. Мы сможем сделать это еще раз", – заявил Попов.

Также кандидат в мэры пояснил, почему выдвигается именно от ОПЗЖ.

"Это партия, которая реально может помочь людям. В Украине нет другой политической силы, у которой есть столько желания и возможности восстановить мир. В этой партии собраны профессионалы, которые уже доказывали умение поднять экономику, что сейчас крайне нужно стране. Наконец, наша команда имеет успешный опыт комплексного решения всех проблем киевлян. Уверен, что мы сможем их решить снова", – резюмировал Попов.

Напомним, во времена руководства Александра Попова в Киеве была введена 10-процентная скидка за своевременную оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. После ее введения уровень оплаты коммунальных услуг приблизился к 100%.

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