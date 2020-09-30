ОПЗЖ обвинила партии Зеленского и Порошенко в сговоре, чтоб заблокировать регистрацию их кандидатов в николаевской области

ОПЗЖ обвинила партии Зеленского и Порошенко в сговоре, чтоб заблокировать регистрацию их кандидатов в николаев

"Зеленский и "Слуги народа" вместе с Порошенко пытаются не допустить ОПЗЖ к выборам на Николаевщине." Об этом говорится в тексте заявления Оппозиционной платформы - За життя, размещенном на официальном портале политической силы.

"Сговор "Слуг народа" и партии Порошенко заблокировал регистрацию кандидатов от ОПЗЖ на Николаевщине. И в городском, и областном избиркомах за регистрацию списков нашей партии проголосовали 9 членов комиссий из необходимых 10. Остальные были либо запуганы, либо политически мотивированы блокировать регистрацию кандидатов от ОПЗЖ.

Лицемерная предвыборная ложь Зеленского наказать режим Порошенко за преступления, в реальности превратилась в альянс "слуг" и партии Порошенко.

"Слуги" и Порошенко объединились на Николаевщине в попытке снять с выборов самую рейтинговую оппозиционную партию - ОП-ЗЖ. Это преступление против избирателей Николаевщины и демократии в Украине.

ОПЗЖ заявляет, что "слуги народа" боятся своего народа. Они пошли на лишение конституционного права выбора 500 тысяч наших сограждан на Донбассе, снимают с выборов оппозиционных кандидатов на Николаевщине. В Украине устанавливается Зе-диктатура.

ОПЗЖ будет отстаивать права наших партийцев и наших кандидатов на Николаевщине в судах, всеми допустимыми законными средствами. Все виновные в нарушении закона и демократических прав понесут заслуженную ответственность. Мы будем участвовать в выборах, победим и сделаем все, чтобы улучшить жизнь людей", - говорится в тексте документа партии.

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