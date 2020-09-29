ОПЗЖ заявила, что ее хотят незаконно снять с выборов в Николаеве, где она занимает 1-е место в рейтингах

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что представители партии "Слуга народа" с одобрения Президента Владимира Зеленского пытаются снять с выборов в Николаевский областной и городской советы самую рейтинговую в регионе оппозиционную партию – ОПЗЖ.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Манипуляциями в местных избиркомах при участии людей из прошлой власти, "слуги" пытаются снять с выборов в Николаевский областной и городской советы самую рейтинговую в области оппозиционную партию – ОПЗЖ". Власть "слуг народа" является политическим банкротом в Николаевском регионе. Все, что они делают – попытка манипуляциями отстранить оппозицию от участия в выборах, сорвать демократический избирательный процесс и изменить реальные рейтинги партии власти", - говорится в заявлении.

Представители ОПЗЖ пообещали в ближайшее время поименно назвать всех лиц, причастных к манипуляциям в местных избирательных комиссиях николаевского региона, а также привлечь их к ответственности за незаконные действия.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости