подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
29 сентября 2020, вторник, 19:35 335
Верховная Рада и партии 2020-09-29T20:00:01+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ заявила, что ее хотят незаконно снять с выборов в Николаеве, где она занимает 1-е место в рейтингах

ОПЗЖ заявила, что ее хотят незаконно снять с выборов в Николаеве, где она занимает 1-е место в рейтингах

Ирина Дорофейчук
манипуляции, Слуга народа, ОПЗЖ, Местные выборы-2020, Местные избиркомы
Оппозиционная платформа - За жизнь. Фото: zagittya.com.ua
Оппозиционная платформа - За жизнь. Фото: zagittya.com.ua

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что представители партии "Слуга народа" с одобрения Президента Владимира Зеленского пытаются снять с выборов в Николаевский областной и городской советы самую рейтинговую в регионе оппозиционную партию – ОПЗЖ.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Манипуляциями в местных избиркомах при участии людей из прошлой власти, "слуги" пытаются снять с выборов в Николаевский областной и городской советы самую рейтинговую в области оппозиционную партию – ОПЗЖ". Власть "слуг народа" является политическим банкротом в Николаевском регионе. Все, что они делают – попытка манипуляциями отстранить оппозицию от участия в выборах, сорвать демократический избирательный процесс и изменить реальные рейтинги партии власти", - говорится в заявлении.

Представители ОПЗЖ пообещали в ближайшее время поименно назвать всех лиц, причастных к манипуляциям в местных избирательных комиссиях николаевского региона, а также привлечь их к ответственности за незаконные действия.

Больше новостей о: манипуляции Слуга народа ОПЗЖ Местные выборы-2020 Местные избиркомы

Отдельные нарушения — не страшно. Украинцы считают...
В "Слуге народа" предлагают Раде разрешить граждан...
Киевская власть остановила реконструкцию Бортничес...
Экс-депутат Кивалов идет в мэры Одессы. Кандидатов...
Фокин не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Россией и Украиной
Порошенко заболел коронавирусом
Новости
В Киеве трое мужчин, назвавшись правоохранителями, пытали бездомных 20:06
Возле Байкового кладбища в Киеве 29 сентября произошла авария, одна из машина вылетела на тротуар на лотки с цветами. Фото: Магнолия ТВ
Возле Байкового кладбища в Киеве автомобиль влетел в палатки с цветами и венками. Есть пострадавшие 20:06
Председатель Харьковского облсовета Чернов вместе и 10 депутатов заразились коронавирусом 20:04
Порошенко заболел коронавирусом 19:39
ОПЗЖ заявила, что ее хотят незаконно снять с выборов в Николаеве, где она занимает 1-е место в рейтингах 19:35
больше новостей
Пора покупать доллары. Почему надо избавляться от депозитов в гривне 05:30
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
Цены на тепличные огурцы обвалились почти в два раза 08:57
Украинцы получают фейковые постановления о штрафах. Как отличить липовое "письмо счастья" от настоящего 05:30
больше новостей
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
В Херсонской области хотят создать региональную игорную зону, — губернатор Гусев 16:13
Сегодня в Украине снимают запрет на въезд иностранцев 00:01
Суд над тещей Сергея Притулы
Теща Сергея Притулы, которая на машине сбила маму с ребенком, пришла в суд 12:01
больше новостей
В "Нефтегазе" назвали цену на газ для украинцев в октябре
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok