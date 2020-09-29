Заступник голови комітету ВР вимагає від керівництва країни розслідувати причетність Богуслаєва до краху АН-26

Розслідування на державному рівні має встановити роль керівництва "Мотор Січ" в чолі з В'ячеславом Богуслаєвим, беззмінним фактичним керівником і екс-власником, до катастрофи літака АН-26, в якій загинули українські курсанти.

Раніше надбанням ЗМІ стали дані, що саме завод, відповідальний за обслуговування і працездатність двигунів літака, що розбився, допустив експлуатацію Міністерством оборони України свідомо несправної машини. Двигуни літака, що розбився АН-26 повинні були пройти регламентний капітальний ремонт ще в 2000-му і 2003-му роках, але "Мотор Січ" допустила їх експлуатацію без належного обслуговування до кінця 2020-го і середини 2021-го року.

Лист з вимогою встановити причетність керівництва АТ "Мотор Січ" до трагедії направив народний депутат Олександр Дубинський, заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики на адресу президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, віце-прем'єра- міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруський, голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, голови Служби безпеки України Івана Баканова, а також Генерального прокурора Ірини Венедиктової.

Як зазначив нардеп у своєму зверненні, повна безвідповідальність чинного менеджменту АТ "Мотор Січ" могла стати головною причиною авіакатастрофи, яка привела до загибелі курсантів. Як звертає увагу депутат, "Мотор Січ" до сих пір фактично керує В'ячеслав Богуслаєв, хоча формально він продав свою частку китайським інвесторам ще в 2017 р. Однак через протидію ряду органів держвлади китайські акціонери досі не мають можливості управляти підприємством.

"Весь цей час чинний менеджмент підприємства, який відчуває себе дуже свавільно, розуміючи, що при можливу зміну управління, очевидно, зміниться і весь керівний склад АТ "Мотор Січ", не відчуває відповідальності і не турбується про наслідки вчинених ними дій. така безвідповідальність і бездіяльність становить небезпеку для всієї країни", - пояснює у своєму зверненні нардеп.

Як відомо, двигуни злощасного АН-26 були проведені в 1974 і 1977 роках, а останні капітальні ремонти проводилися: правий двигун - 29.03.1993 рік, лівий двигун - 05.06.1990 рік, крайній термін експлуатації після останнього ремонту було встановлено до 2000 і 2003 роки відповідно. Тобто в 2003 році фатальний двигун, через якого загинули курсанти, підлягав ремонту або заміні відповідно до техніко-експлуатаційними документами. Проте, фахівцями "Мотор Січ" термін експлуатації двигунів без проведення ремонту або капітального ремонту був продовжений до 11.10.2020 року та 05.06.2021 року відповідно.

"Ігноруючи всі ці правила, фахівці "Мотор Січ"погодили продовження експлуатації обох двигунів. Відповідно, поки управління АТ" Мотор Січ "не буде перебувати в руках тих, хто готовий нести відповідальність за вчинені дії та прийняті рішення, будуть відбуватися такі кричущі приклади безвідповідальності", - описав ситуацію на АТ" Мотор Січ "ситуацію Дубинський.

"Тридцять років без ремонту! Це і є причина катастрофи!, - звертає увагу депутат у своєму відеоблозі. - А тепер про те, чому "Мотор Січ"дала такий висновок, а Міністерство оборони прийняло цей висновок. Тому що ми маємо ситуацію недбалості і абсолютно байдужого ставлення до того, що відбувається в армії. Чиновникам Міноборони плювати, що буде з солдатами. А "Мотор Січ" знаходиться в руках Богуслаєва - незмінний директор "Мотор Січ", який його далі "доїть", продавши ще в 2017 року контрольний пакет акцій цього заводу китайським інвесторам", - розповів Дубинський і нагадав свою іншу історію, як екс-власник" Мотор Січ "взяв з китайських інвесторів майже мільярд доларів за акції компанії, а згодом за допомогою СБУ та екс-президента Порошенко заблокував перехід власності новим акціонерам і продовжує далі контролювати завод і "висмоктувати з нього всі соки".

"Продовження експлуатації двигунів АН-26, через який загинули люди, захисники України, пов'язане саме з цією проблемою - Богуслаєв, по суті, використовує інженерів і саму " Мотор Січ", і її друк абсолютно незаконно. Він розуміє, що штампуючи будь-які звіти, технічні документи - він просто Тому що ремонти, продовження термінів експлуатації, заміна двигунів, технічні висновки - це великі гроші. Богуслаєв, який до цих пір контролює "Мотор Січ", розуміє це і дає будь-які папери негідникам-чиновникам Міноборони. Хто все це покриває? До сих пір це покриває СБУ, яка продовжує, по суті, зберігати Богуслаєва на заводі, який він нібито продав, і паралельно дозволяє Богуслаєву "шльопати" ось такі висновки, які забирають людські життя. Я написав звернення до президента, генерального прокурора, голови СБУ, до всіх чиновникам, які потенційно відповідають за цю катастрофу. Якщо через таких людей помирають кращі захисники України - колір нашої нації - то потрібно позбавлятися від таких людей, тому що вони винні в смерті ", - підсумував Дубинський свій відеоблог, присвячений зверненню до керівників держави в зв'язку з катастрофою АН-26. < / p>

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