Залы прощания киевского крематория признали культурным наследием

Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации предоставил статус вновь выявленных объектов культурного наследия 9 объектам в Киеве, в том числе залам прощания ритуального корпуса Киевского крематория (ул. Байковая, 16).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевгорадминистрации, передают Українськi Новини.

Кроме того, такой статус предоставлен: зданию звукозаписи Украинского радио (ул. Первомайского, 5В); дому, в котором жили скульптор Иван Макогон и художница Татьяна Яблонская (ул. Марьяненко, 14); флигелю с магазинами (ул. Верхний Вал, 16/4); дому Осипа Родина (ул. Гончара, 71); потерне (подземный коридор) Капонира Госпитального укрепления XIX века (ул. Госпитальная, 24А).

Помимо этого, статус объекта культурного наследия получили стена Васильковского укрепления XIX века и артиллерийские казематы (ул. Коновальца, 44), а также стена Госпитального укрепления XIX в. (ул. Госпитальная, 24-А).

Объекты культурного наследия подлежат защите, согласно ст. 37 закона "Об охране культурного наследия".

В частности, работы на вновь выявленных объектах осуществляют при наличии письменного разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия на основании согласованной с ним научно-проектной документации.

Также сообщалось, что в Киеве построят новый крематорий за 190 млн гривен.

Ранее стало известно, что Киевский крематорий готовится уйти на ремонт в разгар пандемии коронавируса.

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