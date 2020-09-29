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29 вересня 2020, вівторок, 19:32 10
Політика 2020-09-29T20:45:02+03:00
Українські Новини
Зали прощання київського крематорію визнали культурною спадщиною

Зали прощання київського крематорію визнали культурною спадщиною

Ольга Фандорина
Київ, Культурна спадщина, Крематорій
Київський крематорій. Фото: Вести
Київський крематорій. Фото: Вести

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації надав статус нововідкритих об'єктів культурної спадщини 9 об'єктам у Києві, в тому числі залам прощання ритуального корпусу Київського крематорію (вул. Байкова, 16).

Про це йдеться в повідомленні пресслужба Київміськадміністрації, передають Українські Новини.

Крім того, такий статус надано: будівлі звукозапису Українського радіо (вул. Первомайського, 5В); будинку, в якому жили скульптор Іван Макогон і художниця Тетяна Яблонська (вул. Мар'яненка, 14); флігелю з магазинами (вул. Верхній Вал, 16/4); дому Осипа Родіна (вул. Гончара, 71); потерну (підземний коридор) Капоніра Госпітального укріплення XIX століття (вул. Госпітальна, 24А).

Крім цього, статус об'єкта культурної спадщини отримали стіна Васильківського укріплення XIX століття та артилерійські каземати (вул. Коновальця, 44), а також стіна Госпітального укріплення XIX ст. (вул. Госпітальна, 24-А).

Об'єкти культурної спадщини підлягають захисту, відповідно до ст. 37 закону "Про охорону культурної спадщини".

Зокрема, роботи на нововідкритих об'єктах здійснюють при наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проєктної документації.

Також повідомлялося, що в Києві побудують новий крематорій за 190 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що Кабмін хоче ввести арешт за наругу над колумбарною нішею.

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