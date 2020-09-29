В Ирпене 17-летнего парня ударило током на железнодорожном мосту. Он выжил

Вслед за информацией о том, что в Киеве "зацепер" погиб в метрополитене, стало известно, что в Ирпене 17-летнего парня ударило током на железнодорожном мосту. Об этом сообщает Национальная полиция.

Так, в ночь на 29 сентября, несколько молодых людей, которые приехали в Ирпень из Черниговской области на отдых, проводили время возле набережной. Один из них решил залезть на железнодорожный мост, в результате чего его ударило током.

На место происшествия немедленно прибыли ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа местного отдела полиции.

Сообщается, что 17-летний парень получил 45% термических ожогов II-III степени. Сейчас он находится в реанимационном отделении.

В Нацполиции призывают родителей интересоваться досугом своих детей, и помнить, что они несут ответственность за их жизнь и здоровье.

Также полицейские предостерегают воздерживаться от опрометчивых поступков, которые могут привести к трагедии, и призывают детей проводить свой досуг в разрешенных местах, подальше от объектов повышенной опасности.

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