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29 сентября 2020, вторник, 17:57 512
Политика 2020-09-29T18:01:35+03:00
Українські Новини
Упреки Креминя в адрес МОН относительно разделения ВНО по языку и литературе Стадный назвал "политизированными

Упреки Креминя в адрес МОН относительно разделения ВНО по языку и литературе Стадный назвал "политизированными"

Ольга Фандорина
Тарас Креминь, Егор Стадный
Егор Стадный
Егор Стадный

Требования Языкового омбудсмена Тараса Креминя к Шмыгалю о сохранении комплексного ВНО по украинскому языку и литературе бывший заместитель министра образования Егор Стадный считает "политизированными разговорами". Об этом он рассказал в комментарии "Украинским новостям".

"Эти разговоры политизированные. ВНО - это инструмент для отбора лучших абитуриентов. Очень желательно, чтобы этот инструмент проверял наличие тех знаний, а еще лучше умений, которые необходимы для получения высшего образования. И здесь существует два подхода - универсальные знания и специфические знания в определенной области. Больше сторонников проверки именно специфических знаний. Для химии - химия, для ИТ - математика и английский, для инженерных специальностей - физика. Кроме этого - везде должен быть украинский язык, ведь это язык обучения. А иногда - английский, потому что без него нельзя овладеть современной литературой", - отметил он.

В то же время есть те, кто считает, что надо проверять определенный универсальный набор знаний, добавляет Стадный.

"Есть те, кто поддерживают миксованные подход, когда пытаются к универсальному набору добавить проверку определенных специфических знаний.

Так вот, та дискуссия, которую я видел, совершенно не связана с этими вопросами. Ее подняли те, кто считает, что наличие обязательного ВНО по литературе влияет на изучение ее в школе. Это правда, но это один из самых слабых инструментов.

Если языковой омбудсмен хочет улучшить изучение литературы в школе, то ему надо обращаться к университетским преподавателей не с петициями, а с призывом изменить образовательные программы, по которым они учат учителей литературы, изменить подходы к работе в школе ", - считает экс- заместитель министра образования.

Стадный добавил, что когда и использовать тестирование на литературу и делать его обязательным, то это может быть ГНА в форме ЕГЭ, а не ВНО для поступления.

Напомним, что "реформа" ВНО о разделении украинского языка и литературы во время прохождения ВНО инициирована экс-министром Лилией Гриневич. Соответствующий приказ она подписала еще в июле 2019 года. Сейчас же, эта ее инициатива спровоцировала скандал.

В частности, Языковой омбудсмен Тарас Кремень потребовал от КМУ сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературы. Для этого Кремень даже собирал подписи педагогов.

Напомним, ранее и.о. министра образования Украины Сергей Шкарлет рассказал об уникальном ученике из Ивано - Франковской области, который сдал 4 ВНО на 795 баллов из 800 возможных.

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