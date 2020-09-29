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29 сентября 2020, вторник, 17:31 607
Судебная власть 2020-09-29T18:15:31+03:00
Українські Новини
Бывшего руководителя ГосЧС в Одесской области будут судить за халатность, повлекшую смерть 33 человек

Бывшего руководителя ГосЧС в Одесской области будут судить за халатность, повлекшую смерть 33 человек

Константин Долгий
Суд, Одесская область, ГосЧС, Государственное бюро расследований, ГБР
Суд. Фото: pixabay
Суд. Фото: pixabay

В Одессе будут судить бывшего начальника регионального главка ГосЧС, который причастен к смерти более 30 человек. Как передают Українські Новини, об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Следователи ГБР завершили расследование в отношении бывшего руководителя Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). Его обвиняют в служебной халатности, которая повлекла гибель 33 человек в 3 пожарах.

Сообщается, что чиновник был ответственен за осуществление государственного осмотра в сфере пожарной и техногенной безопасности, однако на протяжении 2019 года в Одесской области произошло три крупных пожара, жертвами которых стали 33 человека.

Так, в июне прошлого года произошел пожар в Одесском областном медицинском центре психиатрического здоровья, погибли 8 человек. В результате возгорания в гостинице "Токио Стар" в августе 2019 года погибли 9 человек. Еще 16 человек стали жертвами пожара в помещении Одесского экономического колледжа.

В ДБР заявили, что в понедельник, 28 сентября, в суд был отправлен обвинительный акт.

Как сообщали Українські Новини, подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и дальше будет находиться под стражей. Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева.

Кроме того, стало известно, что суд арестовал часть имущества народного депутата Александра Юрченко, который подозревается во взяточничестве.

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