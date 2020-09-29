Бывшего руководителя ГосЧС в Одесской области будут судить за халатность, повлекшую смерть 33 человек

В Одессе будут судить бывшего начальника регионального главка ГосЧС, который причастен к смерти более 30 человек. Как передают Українські Новини, об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР). Следователи ГБР завершили расследование в отношении бывшего руководителя Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). Его обвиняют в служебной халатности, которая повлекла гибель 33 человек в 3 пожарах. Сообщается, что чиновник был ответственен за осуществление государственного осмотра в сфере пожарной и техногенной безопасности, однако на протяжении 2019 года в Одесской области произошло три крупных пожара, жертвами которых стали 33 человека. Так, в июне прошлого года произошел пожар в Одесском областном медицинском центре психиатрического здоровья, погибли 8 человек. В результате возгорания в гостинице "Токио Стар" в августе 2019 года погибли 9 человек. Еще 16 человек стали жертвами пожара в помещении Одесского экономического колледжа. В ДБР заявили, что в понедельник, 28 сентября, в суд был отправлен обвинительный акт. Как сообщали Українські Новини, подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и дальше будет находиться под стражей. Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева. Кроме того, стало известно, что суд арестовал часть имущества народного депутата Александра Юрченко, который подозревается во взяточничестве.