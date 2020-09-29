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29 сентября 2020, вторник, 17:09 580
Выборы 2020-09-29T17:29:35+03:00
Українські Новини
Киевская власть остановила реконструкцию Бортнической станции аэрации, – Попов

Киевская власть остановила реконструкцию Бортнической станции аэрации, – Попов

Ирина Дорофейчук
Бортническая станция аэрации, Александр Попов, мэр Киева, ОПЗЖ, Местные выборы-2020
Александр Попов на Бортнической станции аэрации. Фото: zagittya.com.ua
Александр Попов на Бортнической станции аэрации. Фото: zagittya.com.ua

Кандидат в мэры Киева от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Александр Попов убежден, что реконструкция Бортнической станции аэрации является одной из важнейших задач для киевской власти. Также новая киевская власть должна провести аудит всех объектов, представляющих техногенную опасность для столицы.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Киевская власть не в состоянии реализовать важные для киевлян масштабные проекты. Пример тому – Бортническая станция аэрации. Еще в 2013 году, по разработанному к тому времени проекту ее реконструкции, были частично начаты работы. Мы также провели переговоры и определили возможность сотрудничества с японскими компаниями – они готовы были предоставить нам льготный кредит в рамках проекта", – сказал Александр Попов.

"Прошло 7 лет, а воз и ныне там. Киевская власть опять с гордостью заявляет, что ведет те же переговоры с теми же японцами, пока город под угрозой техногенной катастрофы", – добавил политик.

Кандидат в мэры Киева от ОПЗЖ убежден, что отсрочка в реализации данного плана больше не возможна.

"Если немедленно не реконструировать Бортническую станцию аэрации, иловые поля и канализационные дюкеры, уложенные по дну Днепра, то в зоне экологического бедствия может оказаться не только часть Киева и области, но и вся акватория Днепра. Наш проект исключал иловые поля в принципе", – заявил Попов.

Напомним, в период руководства Попова Киевской городской государственной администрацией (КГГА) аварийность на объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) была снижена в 8 раз.

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