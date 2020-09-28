Попов напомнил, что при нем отопление в Киеве стоило в 11 раз дешевле

Кандидат в мэры Киева от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Александр Попов заявил, что рост тарифов в Киеве за последние 6 лет в несколько раз опередил рост зарплат и стал непосильным для большинства жителей города. По его словам, после выборов перед новой городской властью будет стоять комплексная задача по снижению тарифов и введению коммунальных субсидий для помощи жителям города.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Весной задолженность киевлян за услуги ЖКХ составила 6 млрд гривен, и в этом не их вина, а, прежде всего, городской власти, которая устанавливает большинство тарифов – на отопление и обслуживание домов, на холодную и горячую воду", – сказал кандидат в мэры.

Александр Попов напомнил, что в 2013 году стоимость отопления составляла 2,91 гривен за 1 кв. метр, а в последние годы – 32,91 гривен/кв. м, то есть тариф вырос в 11 раз. За тот же период стоимость 1 кубометра горячей воды выросла в 6 раз, холодной воды – почти в 7 раз.

"И на этом рост тарифов не останавливается. Уже с 1 октября перестанет действовать льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии, а с нового года в Киеве хотят поднять цены на холодную и горячую воду. Никто не задумывается над тем, что у людей доходы не растут такими темпами, и людям нечем платить. Об этом должна в первую очередь думать городская власть", – убежден политик.

"Для тех, кто не может получить государственную субсидию в нужном объеме, будет введена муниципальная субсидия. Мы защитим киевлян от тарифного беспредела", – резюмировал кандидат в мэры Киева от ОПЗЖ.

Напомним, в период руководства Киевской городской государственной администрацией (КГГА) в 2010-2014 годах Александр Попов ввел 10% скидку за своевременную оплату коммунальных услуг, благодаря чему уровень оплаты достигал 100%.

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