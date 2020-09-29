Проект бюджета обрекает украинские семьи на бедность, – Бойко

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) назвал проект государственного бюджета на 2021 год "приговором, обрекающим экономику на кризис, а украинские семьи - на бедность".

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Нас категорически не устраивает, что этот проект консервирует бедность украинцев. Заложенный правительством прожиточный минимум на следующий год вдвое меньше фактического. Соответственно, социальная помощь от государства малообеспеченными гражданам, которая рассчитывается на основе прожиточного минимума, будет мизерной", – отметил Юрий Бойко.

По его словам, это не бюджет, это – приговор, который обрекает экономику на кризис, а украинские семьи на бедность.

"Мы ни в коем случае не будем поддерживать антисоциальное "энергетическое ограбление" украинских семей. Правительство повышает тарифы и сокращает субсидии, выталкивает людей за черту бедности. И чиновников совершенно не волнует, что за чертой бедности уже в конце этого года может оказаться половина украинских семей. Это не конец "эпохи бедности". Это прямой путь к полному обнищанию", – подчеркнул народный депутат.

Бойко подчеркнул, что ОПЗЖ отстаивает принципиально другие подходы к социально-экономической политике государства.

"Мы разработали свой пакет предложений, которые в корне меняют подготовленный правительством проект. Наши альтеративные предложения предусматривают повышение социальных расходов бюджета более чем на 110 млрд гривен. В частности, предлагается не менее чем в 3 раза повысить прожиточный минимум. Минимальную зарплату до конца следующего года повысить до 8 000 гривен. Почти в 3 раза увеличить минимальную пенсию. Помочь людям платить коммунальные платежи и дополнительно выделить не менее 4 млрд гривен на коммунальные субсидии", – отметил Юрий Бойко.

Также, по словам политика, ОПЗЖ не будет мириться с тем, что даже в период эпидемии финансирование медицины закладывается на уровне, ниже определенных законом 5% ВВП.

"Все заявления чиновников о том, что медицине и медикам будет обеспечено достойное финансирование от государства, оказались очередным обманом. Мы настаиваем на полноценном государственном финансировании медицины в размере не менее 5% от ВВП. Учитывая негативный прогноз по COVID-19, финансирование здравоохранения нужно увеличить на 52 млрд гривен (с 152, 59 млрд гривен до 204, 59 млрд гривен)", – сказал он.

Юрий Бойко подчеркнул, что на все эти расходы у государства на самом деле есть ресурс. Для этого достаточно отказаться от неэффективных расходов и профессионально подойти к определению параметров экономического развития в следующем году.

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