Поднимут ли тарифы на электричество для украинцев с октября. Ответ Минэнерго

Информацию о повышении тарифов на электроэнергию для населения с октября опровергла пресс-служба Министерства энергетики, передают Українські Новини.

"В средствах массовой информации распространяется недостоверная информация о повышении тарифов на электрическую энергию для населения с 1 октября текущего года. Минэнерго и правительство неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электроэнергии для населения до конца текущего года будет оставаться неизменной", - говорится в нем.

В министерстве напоминают, что цена на электрическую энергию для населения в Украине не пересматривалась с 2017 года и сейчас является самой низкой среди всех стран Европы.

Ранее в СМИ появилась информация, что с 1 октября будет отменен льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии и стоимость электроэнергии за первые 100 кВт-ч увеличится с 0,9 гривен/кВт-ч до 1,68 гривен/кВт-ч.

Отмечается, что увеличение тарифа связано с ростом заработных плат сотрудников, а также повышением стоимости расходных материалов.

Как сообщали Українські Новини, Минэнерго прогнозирует повышение цен на электричество для небытовых потребителей.

Также в Украине большинство домов не полностью готовы к отопительному сезону. В связи с этим, из-за неутепленных стен, дырявых окон и щелей в дверях львиной доли семей придется вдвое переплачивать за отопление.

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