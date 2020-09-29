Минэнерго предлагает выделить из госбюджета-2021 почти 12 млрд гривен на долги по "зеленой" энергетике

Министерство энергетики предлагает Верховной Раде предусмотреть в проекте государственного бюджета на 2021 год выделение 11,55 млрд гривен на расчеты по "зеленому тарифу".

Об этом говорится в сообщении Минэнерго, передают Українські Новини.

"Временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец представила народным депутатам из профильного комитета Верховной Рады насущные потребности теплоэнергетического комплекса (ТЭК) и сферы энергоэффективности в средствах госбюджета на 2021. Средства предлагают предусмотреть на энергоэффективность, модернизацию угольных шахт, защиту средств для вывода из эксплуатации атомных энергоблоков, погашение задолженности по ЕСВ для угледобывающих предприятий, расчеты по "зеленому тарифу" и погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии", - говорится в нем.

В частности, Минэнерго предлагает выделить в госбюджете на следующий год 11,55 млрд гривен для того, чтобы государство имело возможность выполнять свои обязательства перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Также для государственных угледобывающих предприятий предлагается выделить 1,4 млрд гривен на погашение задолженности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование, которая накапливалась с 2014 года.

Кроме того, Минэнерго предлагает Раде предусмотреть в госбюджете-2021 выделение 2 млрд гривен на модернизацию шахт.

Также для защиты от инфляционных процессов средств финансового резерва, предназначенного для снятия с эксплуатации атомных энергоблоков, предлагается выделить 785,4 млн гривен - на приобретение Министерством энергетики облигаций внутреннего государственного займа.

Как сообщали Українські Новини, ранее Зеленский одобрил выделение 10 млрд гривен из госбюджета на покрытие "зеленого тарифа".

Также "зеленый тариф" для солнечных электростанций (СЭС) в Украине был в 2,5-3 раза выше, чем в Германии.

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