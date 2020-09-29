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  • Украинцы получают фейковые постановления о штрафах. Как отличить липовое "письмо счастья" от настоящего
29 сентября 2020, вторник, 05:30 5465
Общество 2020-09-29T05:45:02+03:00
Українські Новини
Украинцы получают фейковые постановления о штрафах. Как отличить липовое "письмо счастья" от настоящего

Украинцы получают фейковые постановления о штрафах. Как отличить липовое "письмо счастья" от настоящего

Кира Молчанова
Штрафы, Мошенничество, мошенники, нарушение правил, нарушение ПДД
Автомобиль. Фото: pixabay.com
Автомобиль. Фото: pixabay.com

В Украине заработала автоматическая фиксация нарушений скоростного режима и водители стали вести себя на дорогах осторожнее. Однако технической новинкой стали пользоваться мошенники – они присылают автолюбителям письма о том, что они якобы нарушили ПДД и теперь должны заплатить штраф. Причем письма получают даже те, кто за руль никогда не садился.

О том, как отличить настоящее оповещение о штрафе от подделки мошенников, рассказал ресурс "Сегодня".

Письма о том, что человек должен оплатить штраф, получают даже те, кто за руль никогда не садился и вообще автомобилем не владеет. Тем не менее, у мошенников есть адрес, фамилия, имя, отчество потенциальной жертвы.  Иногда людям, которые не платят штраф, начинают звонить с напоминаниями, шантажировать комиссиями и даже угрожать.

Это напрямую указывает на подчерк мошенников, работающих в специальных колл-центрах. Такие письма и звонки рассчитаны на людей старшего поколения или на доверчивых людей, способных поверить в реальность нарушения. Они могут не разбираясь опалить штраф и не вникать в подробности.

Обычных квитанций о нарушении правил дорожного движения правоохранители уже давно не рассылают. Сейчас водители получают специальные постановления. При этом правоохранители обращений от тех, кому пришли подделки, не получали. Отмечают, что настоящий протокол о штрафе надежно защищен от подделок.

В настоящем постановлении  указано, где было совершено правонарушение, когда оно произошло, указывается точная модель автомобиля. Кроме того, в постановлении есть ссылка на сайт bdr. mvs.gov.ua, где можно посмотреть фото или видеоматериалы правонарушения.

Также в настоящем постановлении изображен специальный QR-код. В нем зашифрованы данные для оплаты штрафа с помощью банковской карты. Если такого на вашем постановлении нет – это фейк.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве полицейские прекратили деятельность двух коллекторских "колл-центров", сотрудники которых угрожали людям по телефону.

С 1 июля ужесточили меры наказания для водителей в нетрезвом виде – ввели уголовную ответственность.

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