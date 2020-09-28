Сотрудников "Укрзализници", которых переводили на "четырехдневку", возвращают на 5-дневную рабочую неделю

Акционерное общество "Укрзализныця" намерено перевести на пятидневную рабочую неделю часть работников, которые сейчас работают 4 дня в неделю.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак, передают Українськi Новини.

"​Сегодня я встретился с представителями всех железнодорожных профсоюзов. Понятно, что без людей, без усилий каждого из нас, каждого из почти 250 тыс. человек, реализовать сверхсложную задачу по трансформации "Укрзализныци" в прибыльную компанию нереально... На встрече я поделился своим видением развития компании и озвучил шаги касаемо возвращения до конца года на пятидневную рабочую неделю почти 60 тыс. железнодорожников, которые находятся на "четырехдневке", - сообщил Жмак.

Также указывается, что через две недели (13-20 октября) состоится повторная встреча Жмака с представителями железнодорожных профсоюзов.

Как сообщали Українські Новини, в июне "Укрзализныця" сообщила о намерении перевести часть работников на четырехдневную рабочую неделю.

В 2019 году акционерное общество "Укрзализныця" увеличило чистую прибыль в 14,7 раза, или на 2,784 млрд гривен до 2,988 млрд гривен по сравнению с 2018 годом.

В состав компании входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

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