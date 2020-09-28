Более 60% жителей подконтрольной Донецкой и Луганской областей не могут оценить работу их губернаторов

67,5% респондентов, опрошенных Украинской социологической группой среди жителей подконтрольной территории Донецкой области, и 60,2% - Луганской не могут оценить работу председателей областных государственных администраций Павла Кириленко и Сергея Гайдая.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного в пресс-центре Українських Новин.

В частности, 15,8% опрошенных из Донецкой области негативно оценили работу Кириленко в должности главы ОГА, а еще 8,9% - скорее негативно.

Позитивно его деятельность оценили только 0,7%, хотя 7,1% - скорее позитивно.

При этом подавляющее большинства респондентов (67,5%) затруднились ответить на этот вопрос.

Социально-экономическую ситуацию в Донецкой области считают плохой 45,3% опрошенных, скорее плохой - 38,7%, скорее хорошей - 7,7%, хорошей - 1,9%, затрудняются сказать - 6,4%.

Работу Гайдая в должности главы Луганской ОГА никто из опрошенных не оценил позитивно и только 1,4% - скорее позитивно.

При этом 18,9% оценили его деятельность скорее негативно, а 19,5% - негативно.

В то же время большинство опрошенных (60,2%) затруднились ответить на вопрос.

Социально-экономическую ситуацию в области 93,4% респондентов оценили как плохую, 4,5% - скорее плохую, по 0,3% - как скорее хорошую и хорошую, 1,5% затруднились ответить.

Опрос проводился 2-13 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольных территорий Донецкой области и 800 – Луганской методом индивидуального интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3% в результатах по Донецкой области и 3,5% - Луганской.

Как сообщали Українськi Новини, больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского.

Также, по данным опроса, почти 60% жителей Донецкой и Луганской областей на местных выборах проголосуют за ОПЗЖ.

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