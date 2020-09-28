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28 сентября 2020, понедельник, 11:00 1007
Политика 2020-09-28T11:15:01+03:00
Українські Новини
Умер первый глава КГГА Салий

Умер первый глава КГГА Салий

Анна Рудык
КГГА, Похороны, Иван Салий, смерть политика
Иван Салий. Фото: uk.wikipediа
Иван Салий. Фото: uk.wikipediа

Первый глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Иван Салий (1992-1993) умер.

Об этом сообщил президент Конфедерации строителей, бывший первый заместитель главы КГГА (2015-2016) Лев Парцхаладзе на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Не стало нашего друга, профессионала, единомышленника - Ивана Салия", - написал он.

Причину смерти он не назвал.

Салию было 76 лет.

Как сообщил изданию "ГОРДОН" сын Салия Константин, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Дата похорон пока не сообщается. О ней известят всех, кто захочет прийти проститься, говорят в семье политика.

Он был депутатом Верховной Рады I и III созывов, первым главой КГГА, заместителем министра регионального развития и строительства.

Как сообщали Українськi Новини, в 2008 Ассоциация "Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий" избрала президентом Салия.

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