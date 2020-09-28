Украине не нужно слепо выполнять идиотские директивы Европы - Саакашвили, - СМИ

Бывший президент Грузии, глава Национального комитета реформ Украины Михаил Саакашвили снова выступил с резонансным заявлением. Политик уверен, что слепое копирование законов развитых европейских стран может только ухудшить ситуацию в стране, информирует портал strana.ua.

Он отметил, что властям страны нельзя слепо следовать европейским директивам, и назвал их "идиотскими". Так, он привел в пример то, что в немецком Дюссельдорфе кафе по разным причинам власти проверяют каждую неделю. При этом такая же система в Украине привела бы к "полному беспределу и коррупции".

Саакашвили так же указал, что если Украина примет такие же законы, как в Австрии и Швеции, украинцы не станут жить лучше, а, скорее, наоборот. При этом политик отметил, что не все украинские политики это понимают.

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