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  • Украине не нужно слепо выполнять идиотские директивы Европы - Саакашвили, - СМИ
28 сентября 2020, понедельник, 09:19 148
Политика 2020-09-28T09:19:01+03:00
Українські Новини
Украине не нужно слепо выполнять идиотские директивы Европы - Саакашвили, - СМИ

Украине не нужно слепо выполнять идиотские директивы Европы - Саакашвили, - СМИ

Ирина Дорофейчук
Закон, Политика, Саакашвили, Европа, Комитет реформ
Михаил Саакашвили. Скриншот видео DW
Михаил Саакашвили. Скриншот видео DW

Бывший президент Грузии, глава Национального комитета реформ Украины Михаил Саакашвили снова выступил с резонансным заявлением. Политик уверен, что слепое копирование законов развитых европейских стран может только ухудшить ситуацию в стране, информирует портал strana.ua.

Он отметил, что властям страны нельзя слепо следовать европейским директивам, и назвал их "идиотскими". Так, он привел в пример то, что в немецком Дюссельдорфе кафе по разным причинам власти проверяют каждую неделю. При этом такая же система в Украине привела бы к "полному беспределу и коррупции".

Саакашвили так же указал, что если Украина примет такие же законы, как в Австрии и Швеции, украинцы не станут жить лучше, а, скорее, наоборот. При этом политик отметил, что не все украинские политики это понимают.

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