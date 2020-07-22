Саакашвили предлагает остановить реформу ГАСИ и подставляет Зеленского, - эксперт

Предложения Офиса простых реформ Михаила Саакашвили по реформе градостроительства - не более, чем пустой пиар и противоречат практически всем положениям уже идущей градостроительной реформы, которую поддерживает лично Президент Зеленский

Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт Юрий Гаврилечко, принявший участие в презентации по ZOOM`y.

По словам эксперта, фактически Саакашвили "предлагает остановить реформу ГАСИ и, таким образом, выставляет Зеленского в неприглядном свете".

"Значительная часть его (Саакашвили) предложений, особенно относительно ликвидации госконтроля и необязательности страхования ответственности застройщиков перед покупателями недвижимости, говорит о заангажированости предложений в пользу от крупных застройщиков", - считает Гаврилечко, добавляя, что Парцхаладзе, который модерировал презентацию Саакашвили, "последовательно не поддерживает реформу ГАСИ, как один из застройщиков, так как он, Ваврыш, Исаенко и т.д. опасаются градостроительной реформы, которая продолжается и меняет сложившиеся на рынке правила и схемы работы".

Также эксперт раскритиковал идею создания Градостроительного кадастра как единственного источника градостроительной информации, поскольку она "один в один повторяет предложения по тому, что уже делает Единая электронная система градостроительства! Она уже запущена экспериментально, и скоро должна заработать на постоянной основе".

Кроме того, Гаврилечко напомнил, что Парцхаладзе уже давно выступал за создание Градостроительного кадастра, но только в то время, пока не работал заместителем Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства по вопросам строительной отрасли, и непонятно почему создание кадастра так и не стало для него приоритетом на должности в Министерстве.

Эксперт отметил, что Саакашвили предлагает убрать контроль для объектов СС1. "Таких объектов у нас в стране 80%. Если убрать контроль с СС1, то это позволит застройщикам дробить свои крупные объекты СС1. Яркий пример - высотка Билозир. Фактически можно будет дробить заводы частями на СС1 бесконтрольно (берешь и выводишь часть цеха в СС1 и т.д.). Это золотая схема, которая создается под застройщиков", - уверен Гаврилечко.

По его словам, при этом Саакашвили предлагает "убрать из процесса реформирования подсистему управления рисками, а вместо нее снова сделать электронный кабинет, который провалился уже и не работал корректно ранее"; дать любому частному физическому лицу возможность осуществлять общественный контроль, да еще и получать 20% штрафов по итогу от этого процесса, что позволит любым активистам "совершенно легально обдирать застройщиков".

Напомним, сегодня при содействии Конфедерации строителей Украины и ее главы Льва Парцхаладзе Офис простых решений и результатов Михаила Саакашвили представил свои предложения по реформе градостроительства. Ранее в СМИ появилась информация, что Парцхаладзе хотят назначить в Офис Саакашвили с целью курирования реформы градостроительства.