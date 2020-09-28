подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
28 сентября 2020, понедельник, 08:49 164
Общество 2020-09-28T08:49:01+03:00
Українські Новини
Украинская Википедия цензурирует медиа и манипулирует в статьях, - СМИ

Украинская Википедия цензурирует медиа и манипулирует в статьях, - СМИ

Татьяна Зотова
Бюджет, Википедия, Пропаганда, Украина-США, Зеленский
Украинская Википедия. Фото: zik.ua
Украинская Википедия. Фото: zik.ua

Во второй половине сентября украиноязычная Википедия объявила, что будет блокировать ссылки на ряд украинских СМИ, сообщает портал strana.ua. Данный ресурс и несколько других объявили "пропагандистским". Однако достаточно беглого взглядя на саму укро-Вики, чтобы понять, кто именно занимается самой низкопробной пропагандой.

Как выяснили репортеры, модерировать сетевую энциклопедию в Украине доверили активистам ультраправого толка. Деньги им поступают из США, а статьи они цензурируют вместе с украинским МИДом.

Ситуация похожа на историю с украинским сегментом Facebook, который тоже отдали на откуп националистам из организации StopFake. Которую неоднократно уличали в раздаче "банов" за "неправильную" политическую позицию.

"С сегодняшнего дня на украинской Википедии любое изменение с использованием пропагандистских сайтов будет выдавать предупреждение перед сохранением. Если это не повлияет на статистику, следующим шагом могут быть блокировки. Касается 112, ZIK, Newsone, Наш, Страна, Политека (всего 26 сайтов)", - написал 24 сентября администратор сетевой энциклопедии Назар Токарь.

После такого "каминг-аута" в соцсетях заговорили о том, что украинская Википедия превзошла саму себя в предвзятости.

"Модераторы украинской Википедии уже давно превратили ее в пропагандистский отстойник. В котором нет место объективной информации, а есть лишь манипуляции фактами и тенденциозность исходя из идеологических предпочтений самих модераторов.

Теперь же они решили сделать каминг-аут и прямо внесли наш сайт, а также другие украинские СМИ в разряд неугодных.

В такой ситуации мы призываем всех наших читателей не доверять информации украинской Википедии и воспринимать ее как ангажированный пропагандистский ресурс", - заявил телеграм-канал "Политика Страны".

Интересно подает украинская Вики персоналии Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Во вступлении о Зе сразу идет критика - мол, общественность часто порицает президента за "унижения украинцев" и  "неуважительное отношение к украинскому языку". Также его называют "фигурантом скандалов с офшорами" и даже упрекают, что в повседневном общении президент использует русский язык.

Что же до Порошенко, то о нем во вступлении нет ни слова критики. Наоборот, говорится, что он остановил российскую агрессию, добился безвиза и автокефалии ПЦУ.

Хотя общеизвестно, что офшорные скандалы давно стали визитной карточкой Порошенко. Да и русским языком он точно так же пользуется в быту, как и Зеленский. Также не говорится в преамбуле, что будучи президентом, Петр Алексеевич три года зарабатывал на российской фабрике "Рошен", выплачивая налоги в российский бюджет.

ОО "Викимедиа Украина" имеет статус регионального отделения американского фонда "Викимедиа в Украине" и пополняет свой бюджет из фонда "Викимедиа США". По словам основателя ОО "Викимедиа Украины" Юрия Пероганича, бюджет украинского фонда составляет 100 тыс. долларов в год.

Больше новостей о: Бюджет Википедия Пропаганда Украина-США Зеленский

Попов хочет выплачивать малообеспеченным жителям К...
Три дня до окончания конкурса "Вики любит Землю-20...
Бывший советник Зеленского назвал ошибкой создание...
В США Коломойский отмывал деньги через Deutsche Ba...
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений
Сегодня в Украине снимают запрет на въезд иностранцев
Новости
Украине не нужно слепо выполнять идиотские директивы Европы - Саакашвили, - СМИ 09:19
На этой неделе НБУ изымет из оборота монеты в 25 копеек 09:00
Цены на тепличные огурцы обвалились почти в два раза 08:57
Украинская Википедия цензурирует медиа и манипулирует в статьях, - СМИ 08:49
Украина на карантине 201-й день. Какие ограничения действуют в регионах 08:30
больше новостей
Сильные грозы с градом и шквалами ветра. Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 10:17 Карта
Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды 22:13
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
Как оформить автоматическое начисление пенсии не выходя из дома: В ПФУ назвали алгоритм действий 05:30
больше новостей
Немецкие инвесторы обратились к председателю СБУ Баканову по ситуации с ООО "Капитал-Агроинвест" 18:42
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды 22:13
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
Курсанты, которые погибли в аварии в Чугуеве. Коллаж: РБК-Украина
В сети появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве 12:53
больше новостей
Украина на карантине 201-й день. Какие ограничения действуют в регионах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok