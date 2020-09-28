Украинская Википедия цензурирует медиа и манипулирует в статьях, - СМИ

Во второй половине сентября украиноязычная Википедия объявила, что будет блокировать ссылки на ряд украинских СМИ, сообщает портал strana.ua. Данный ресурс и несколько других объявили "пропагандистским". Однако достаточно беглого взглядя на саму укро-Вики, чтобы понять, кто именно занимается самой низкопробной пропагандой.

Как выяснили репортеры, модерировать сетевую энциклопедию в Украине доверили активистам ультраправого толка. Деньги им поступают из США, а статьи они цензурируют вместе с украинским МИДом.

Ситуация похожа на историю с украинским сегментом Facebook, который тоже отдали на откуп националистам из организации StopFake. Которую неоднократно уличали в раздаче "банов" за "неправильную" политическую позицию.

"С сегодняшнего дня на украинской Википедии любое изменение с использованием пропагандистских сайтов будет выдавать предупреждение перед сохранением. Если это не повлияет на статистику, следующим шагом могут быть блокировки. Касается 112, ZIK, Newsone, Наш, Страна, Политека (всего 26 сайтов)", - написал 24 сентября администратор сетевой энциклопедии Назар Токарь.

После такого "каминг-аута" в соцсетях заговорили о том, что украинская Википедия превзошла саму себя в предвзятости.

"Модераторы украинской Википедии уже давно превратили ее в пропагандистский отстойник. В котором нет место объективной информации, а есть лишь манипуляции фактами и тенденциозность исходя из идеологических предпочтений самих модераторов.

Теперь же они решили сделать каминг-аут и прямо внесли наш сайт, а также другие украинские СМИ в разряд неугодных.

В такой ситуации мы призываем всех наших читателей не доверять информации украинской Википедии и воспринимать ее как ангажированный пропагандистский ресурс", - заявил телеграм-канал "Политика Страны".

Интересно подает украинская Вики персоналии Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Во вступлении о Зе сразу идет критика - мол, общественность часто порицает президента за "унижения украинцев" и "неуважительное отношение к украинскому языку". Также его называют "фигурантом скандалов с офшорами" и даже упрекают, что в повседневном общении президент использует русский язык.

Что же до Порошенко, то о нем во вступлении нет ни слова критики. Наоборот, говорится, что он остановил российскую агрессию, добился безвиза и автокефалии ПЦУ.

Хотя общеизвестно, что офшорные скандалы давно стали визитной карточкой Порошенко. Да и русским языком он точно так же пользуется в быту, как и Зеленский. Также не говорится в преамбуле, что будучи президентом, Петр Алексеевич три года зарабатывал на российской фабрике "Рошен", выплачивая налоги в российский бюджет.

ОО "Викимедиа Украина" имеет статус регионального отделения американского фонда "Викимедиа в Украине" и пополняет свой бюджет из фонда "Викимедиа США". По словам основателя ОО "Викимедиа Украины" Юрия Пероганича, бюджет украинского фонда составляет 100 тыс. долларов в год.

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